Případ úzce souvisí s nelegální výstavbou lesní cesty, kterou v roce 2018 realizovaly Lesy Jáchymov bez patřičných povoleních, a kterou tento týden Okresní soud v Karlových Varech označil jako regulérní sjezdovku, nikoliv lesní cestu. Odsouzeny byly jáchymovské lesy s finanční pokutou 9,5 milionu korun a také někdejší jejich jednatel Robert Marschner s pokutou 400 tisíc a zákazem odborné činnosti na pět let, rozsudek není na základě jejich odvolání pravomocný.

„Uvedená stavba je dle dostupných informací nejen nezkolaudována, ale není ani povolena,“ konstatuje Lea Lincová, vedoucí Odboru výstavby Městského úřadu v Ostrově. A jak dodává, pokud je využívána, tak v rozporu se zákonem.

Právě tento úřad se nyní zabývá otázkou možného dodatečného povolení stavby. O to požádalo město Jáchymov na základě usnesení květnového zastupitelstva, které mělo vážné obavy, jak soudní spor ohledně lesní cesty dopadne. Lesy Jáchymov jsou totiž městskou společností, a proto si bylo vedení města dobře vědomo vážnosti finančního dopadu, pokud by soud rozhodl v jejich neprospěch. To se nakonec tento týden také stalo.

„Postup u takovýchto staveb je následující - příslušný stavební úřad zahájí nejprve řízení o odstranění nepovolené stavby a stavebníka poučí o možnosti podání žádosti o dodatečné povolení stavby v zákonem daném termínu. Do doby vydání pravomocného dodatečného povolení a zkolaudování stavby nesmí být stavba k účelu, k jakému nebyla povolena, užívána,“ upozorňuje vedoucí ostrovského stavebního úřadu.

Podle informací Deníku a podle toho, co zaznělo už na jaře na jáchymovském zastupitelstvu, úředníci to nemají v tomto případě vůbec jednoduché. Mají se totiž vyjadřovat k lesní cestě, která je ovšem regulérní sjezdovkou. „S ohledem na dosud nejasné určení skutečného charakteru stavby, tedy zda je to sjezdovka nebo lesní cesta, a tím i příslušnosti k dodatečnému povolení stavby podle nového stavebního zákona, nemáme informace o zahájení řízení o odstranění stavby,“ uzavírá Lincová.

Zatímco soud viníky našel, Skiareál Klínovec, který černou stavbu oficiálně využívá, od celé problematiky ovšem dává ruce pryč. Jeho mluvčí Petra Hofmannová už před časem uvedla, že skiareál nemá s touto kauzou nic společného.

Redakce oslovila přímo majitele Petra Zemana s potvrzením, že sjezdovku využívají protizákonně. „Tak o tom nic nevím,“ konstatuje podnikatel. Na dotaz, co s tím bude skiareál dělat, odpovídá: „Nejsem odborník. Vy mi vždy chcete jen uškodit.“

Ačkoliv Klínovec tvrdí, že se ho záležitost netýká, státní zástupce Jiří Kučera, který ji měl na starost, konstatoval: „Už v roce 2018 město Jáchymov podepsalo se Skiareálem Klínovec smlouvu na pronájem dotčených pozemků za účelem budoucího provozu lyžařských sjezdovek. Tedy ještě dříve, než společnost Lesy Jáchymov mohla začít využívat stavbu pro vlastní účely k hospodaření na přiléhajících lesních pozemcích, veškerá práva k těmto pozemkům včetně stavby samotné oficiálně pozbyla. Předmětná stavba byla místo toho obratem vyhrazena pro budoucí užívání ze strany Skiareálu Klínovec, který ji také od prosince 2018 i fakticky užívá jako lyžařskou sjezdovku. Vybudování lesní cesty bylo jen zástěrkou pro realizaci sjezdovky.“ K tomuto závěru došla i soudkyně Ivana Koprnická, která kauzu soudila. „Šlo o to, aby se naplnil záměr vybudovat sjezdovku. Tato stavba se přitom realizovala mimo zákon,“ konstatovala tento týden soudkyně.

Sjezdovka začala sloužit 25. prosince 2018 a tehdy o tom Skiareál prostřednictvím facebookových stránek takto informoval: „Znáte/ pamatujete si Klínovecké Rondo? Na přelomu osmdesátých a devadesátých let se tak říkalo výletnímu okruhu na lyžích mezi Klínovcem sever, Klínovcem Jih a Božím Darem – Neklid. Myšlenka Klínoveckého Ronda pak spala, aby se nyní vrátila v modernější podobě. Díky letošní novince, kterou je lyžařské propojení Skiareál Klínovec s Neklidem a Božím Darem, můžete opět na jeden skipas absolvovat všechny sjezdovky v oblasti! Propojení areálů zajišťuje nová sjezdovka, kterou jsme nemohli pojmenovat jinak než Rondo.

Myšlenka Klínoveckého Ronda tak znovu ožívá! Na aktuální mapě ho najdete pod číslem 24."