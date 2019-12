S poselstvím Vánoc, Betlémským světlem, vyrážejí opět skauti do karlovarského regionu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Rozvoz začne 21. prosince. Jak uvedla Lenka Schierlová ze spolku Pod střechou, skauti nasednou v tento den do vlaku v Rakovníku, odkud vyrazí do Bečova nad Teplou. Tam přijedou v 17 hodin a 14 minut. Jde o spoj Českých drah, označený jako Os 16710. První zastávka na Karlovarsku je v Chyši, a to v 15:53.