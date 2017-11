Skládka se musí sanovat, ale za co?

Nová Role - V Nové Roli je teď největším problémem sanace skládky, se kterou musejí začít už příští rok. Ale odhadované náklady s ní spojené se vyšplhaly na téměř třicet milionů korun. Vedení města teď řeší, kde potřebné finance včas sežene.

Vedení Karlovarského kraje jim pomoct nedokáže, a tak se rozhodují mezi utlumením všech rozvojových akcí ve městě na dva roky nebo o něco snesitelnější variantou v podobě úvěru. „Skládka je pro nás veliký problém. Začala se budovat v osmdesátých letech. V době, kdy Božičany a všechny spádové obce patřily pod město Nová Role. Po revoluci se všechny tyto obce osamostatnily. Božičany tak získaly právní subjektivitu. K naší velké neradosti, protože skládka, která nám patří, je na jejich pozemku. A my jsme celou tu dobu, co skládka běží, platili za to, že máme skládku na jejich pozemku, nájem milion korun ročně,“ uvedla starostka Jitka Pokorná.



I přes tyto nesnáze vedení města počítalo s nutnou sanací, která se nevyhnutelně blížila. „Nějakým způsobem se vytvářel fond na rekultivaci skládky, ale nikdo z nás laiků nedokázal odhadnout, kolik by se do fondu mělo přispívat, aby se uhradily potenciální náklady, až se bude skládka sanovat. Naspořili jsme sedm milionů. Nechali udělat projekt, včetně projektové dokumentace a stavebního povolení k tomu, jak skládku sanovat, a položkový rozpočet nám v tuto chvíli vychází na 27 milionů korun, což je pro nás samozřejmě likvidační. Žádali jsme o pomoc různé instituce včetně krajského úřadu,“ řekla Pokorná.



Ale ani ti neumí Nové Roli pomoci. Jedná se totiž o skládku komunálního odpadu, nikoli o úložiště ekologického znevýhodnění krajiny. Vedení města se tak musí s nedostatkem financí popasovat samo. A jako Damoklův meč nad ním visí i šibeniční termín začátku sanačních prací.



„Skládku definitivně uzavíráme 31. prosince a do roka musí být zahájeny práce na sanaci. V této chvíli řešíme, kde peníze na skládku vzít, tak abychom nemuseli utlumit investiční akce v Nové Roli. Na ty máme v průměru 12 milionů korun na rok. Tím bychom museli na dva roky pozastavit veškeré aktivity. Zastupitelé zvažují i případný úvěr, protože Nová Role je jedno z nejméně zadlužených měst. Máme úvěr pouze na páteřní komunikaci v Mezirolí. Ale i v těchto bankovních sektorech se podmínky pro městskou správu velice zpřísnily a nevíme, jakým způsobem se k nám bankovní ústavy zachovají. V této chvíli je to všechno v řešení. Jediné, co vím, je, že musíme začít s rekultivací v každém případě. Protože nám hrozí velké sankce,“ dodala k zoufalé situaci Pokorná.