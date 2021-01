Práce na přestavbě zchátralého areálu pivovaru v karlovarských Rybářích sice narušila koronavirová pandemie, investor se ale drží termínů, které zveřejnil v polovině roku 2020. Z nich vyplývá, že by už možná v létě roku 2021 mohl přistoupit k územnímu řízení. Informoval o tom Miroslav Příkop, který zpracovává projektovou dokumentaci pro majitele pivovaru, jímž je společnost AF Company, za níž stojí podnikatel Alisher Kasymov.

Zpráva, že se na projektech usilovně pracuje a že to investor nebere na lehkou váhu, potěší obyvatele Rybář, a to především ty, kteří bydlí v těsném sousedství areálu. Oblíbili si jej bezdomovci a narkomani, a navíc začal sloužit jako místní skládka. Zchátralé objekty, které redaktoři Deníku v létě prošli, jsou odpadky téměř zavaleny. A právě tento problém už začal investor řešit.

„Areál jsme vyčistili od navezených odpadků. Byli jsme si vědomi, že tato skládka všechny dráždí. Majitel ji nezpůsobil, stejně ji ale nechal odklidit na své náklady ve výši několika milionů korun. Kdekdo si tu udělal skládku, byla nelegální a tento problém jsme opakovaně řešili i s policií,“ poznamenal Příkop.

Co zatím v areálu zůstává, jsou odstavené kamiony. Nedělají radost zejména hasičům. Přebývají v nich totiž bezdomovci a hasiči opakovaně vyjíždějí k požárům, které vznikají právě v odstavených kamionech. „Už jsme jednali s jejich majitelem, aby si je odvezl,“ uvedl projektový manažer.

Kvůli covidu museli investoři své původní plány na výstavbu, v rámci jejíž první etapy by mělo být postaveno 140 bytů, upravit. „Nevěděli jsme, co bude. Ale už je dohodnutá finální verze projektové dokumentace, a tak bychom na podzim, možná už ale v létě roku 2021, mohli žádat o územní rozhodnutí,“ upřesnil Příkop. Právě v této době by pak začala první část přestavby – demolice současných zchátralých objektů. „K té přistoupíme v momentu, kdy dostaneme od úřadu povolení, že zde skutečně můžeme stavět,“ doplnil projektant.

Otázkou zůstává, jak dlouho areál zůstane bez odpadků. Majitel tam má sice ostrahu, ta ale není všemocná – i za jejího působení v areálu žijí bezdomovci a lidé sem odkládají nepotřebné věci. „Neuhlídá se to. Jsme neustále v kontaktu s policií, která zde provádí hlídkovou činnost. Víc udělat nemůžeme,“ uzavřel Příkop.