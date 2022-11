I když se ještě před několika dny na Karlovarsku proslýchalo, že brikety jsou beznadějně vyprodané a do konce letošního roku nebudou, a že ten, kdo je neměl rezervované, má smůlu, situace se změnila. Prodejci nějaké brikety mají, jejich cena oproti letošnímu srpnu ale rapidně narostla. Co bude s trhem paliv na západě Čech v nadcházejícím období, ale prodejci nevědí. V Německu totiž ohlásil konec jeden ze strategických dodavatelů.

"Brikety máme, dorazily. Volného toho ale příliš není, asi tak jeden návěs," hlásil Patrik Novák z ostrovské firmy Kaucký uhelné sklady - AST Coal Trans. "Měli jsme hodně lidí v pořadníku na objednávky. Jak je obvoláváme, tak ale zjišťujeme, že mnoho z nich už nemá o brikety zájem. Lidé se hodně předzásobili," pokračoval prodejce. Lidé, kteří topí tuhými palivy, nakupovali totiž brikety do rezervy. Kvůli energetické krizi měli nejen obavy z nedostatku zboží, ale i nárůstu jeho ceny.

Zatímco ještě vloni prodávala ostrovská firma sto kilogramů briket za 690 korun, letos v srpnu to bylo jen o pár desítek korun více - 760. "Teď máme jeden metrák za 1150 korun," uvedl Novák.

Také u nejdeckého prodejce tuhých paliv Marcela Nesvedy aktuálně brikety mají. "Mnoho to ale není. Průběžně je vyprodáváme. Trh se nasytil, a tak jsme u distributora v Německu brikety sehnali. Momentálně nabízíme sto kilogramů za tisíc korun," komentovala situaci Jitka Nesvedová.

Oba dva prodejci jsou seznámeni s tím, že tento zásadní prodejce v Německu ale zřejmě končí. "Je to jeden z největších dodavatelů. Ukončení své činnosti ohlásil sice už vloni, ale letos to vypadá hodně pravděpodobné. Dokonce nám poslal už i památečné brikety, na nichž je etiketa 1902 a 2022, což značí rok založení firmy a 120 let jejího působení na trhu," konstatoval Novák. "Tato firma nabízela takzvané unionky. Je pravda, že jde o hlavního dodavatele. Co nastane po jeho odchodu, však nedokážu v tuto chvíli vůbec odhadnout," dodala Nesvedová.