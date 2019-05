Ta sice prostor pro hřiště ve svém areálu má, není ale vyhovující, a tak roky slouží jako parkoviště. Zatímco hřiště na ostatních karlovarských školách už prošla opravami, tato na sportoviště teprve čeká.

A proč? Na vině jsou velké náklady. „Původní projekt současné vedení rozdělilo. V létě, nejpozději na podzim, by se tak mělo začít s první etapou, samotným hřištěm. Počítáme, že by mělo stát pět milionů korun,“ uvádí mluvčí magistrátu Helena Kyselá.

Podle bývalého primátora Petra Kulhánka, za jehož vlády se otázka hřiště opakovaně řešila, nemá taková realizace ale efekt. „Za pět milionů se neudělá v podstatě nic, je to velmi krátkodobé řešení. Náš komplexní projekt za 20 milionů počítal i s infrastrukturou, která v této nové variantě realizována nebude, a přesto se jednou udělat musí,“ říká Kulhánek.

Celá studie řeší celou zahradu školy a přilehlé družiny. Počítá se v ní i s revitalizací svahu a oplocením.

Ředitelka školy Eva Doušová ale i okleštění původního plánu jednoznačně vítá. „Konečně budeme moci hřiště využít. Takhle by se ho dočkala až tak moje vnoučata,“ konstatuje ředitelka.

Hřiště nabídne zázemí pro fotbal, basket či házenou, s atletikou se moc nepočítá ani do budoucna, na to zde není prostor. I tak to bude pro žáky velká úleva, doposud totiž chodili na tělesnou výchovu ven i do blízkého lesa nebo na vzdálený stadion AC Start. Ředitelka Doušová tak přiznává, že v atletice není jejich škola tak silná.

S podobným problémem se před časem potýkalo také město Cheb. Základní škola v Májové ulici dlouho neměla své hřiště. „To nakonec vyrostlo několik desítek metrů od objektu školy, a to na místě zchátralého areálu tělovýchovné jednoty Olympionic mezi ulicemi K Nemocnici a Vrbenského,“ potvrdila mluvčí chebského městského úřadu Simona Liptáková.

„Jeho součástí je asfaltová dráha pro in-line bruslaře nebo dvousetmetrový běžecký ovál se čtyřmi drahami, uvnitř kterého je oplocené víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro kolektivní sporty. Do nového areálu byly zároveň přesunuty herní prvky ze školní zahrady 2. základní školy v Májové ulici, protože nový areál využívá i družina. Dále je zde k dispozici dřevěný domek se sociálním zázemím a skladem sportovního vybavení,“ doplnila mluvčí.

Areál slouží nejen pro potřeby školy a tělovýchovné jednoty Olympionic, ale podobně jako ostatní školní sportoviště také široké veřejnosti. (jako,sim)