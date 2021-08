Velká sportovní událost se uskuteční příští týden těsně před začátkem školního roku před Základní školou Krušnohorská na karlovarském sídlišti Růžový Vrch, která je zaměřená právě na sport. Vedení školy sem totiž sezvalo řadu sportovních klubů, kde mohou děti trénovat. "Pozvánka nepatří jen jim, ale hlavně dětem, a to nejen našim. Zveme na tuto akci všechny děti, které chtějí sportovat," oznamuje ředitel školy Josef Šrámek.

„Rozhodli jsme se, že začneme školní rok přátelským setkáním dětí, rodičů, učitelů a všech, kteří rádi sportují,“ pokračuje ředitel školy. „Po vzoru velkých podobných akcí věříme, že si děti na jednom místě vyzkouší různé sporty a třeba v jednom z nich budou v budoucnu i reprezentovat. Jakožto škola, která se zaměřuje na sport, bereme uspořádání takovéto akce za něco, čím můžeme pomoci sportovním klubům a rodičům. Bereme to jako podporu sportu v našem městě,“ doplňuje. Součástí programu bude i prohlídka školy, kterou jistě ocení jak rodiče, tak samotní žáci.

Sportovní den se koná 31. srpna a prezentovat se zde budou tyto sporty: basketbal, volejbal, fotbal, moderní gymnastika, golf, atletika, karate, kapuera či judo. "Akci pořádáme venku, kde by neměl být problém dodržet proticovidová opatření. Navíc nepředpokládám, že by přišlo obrovské množství lidí," poznamenává Šrámek.

Prázdniny ještě neskončily, a už některé kluby hlásí stop stav pro nové zájemce v novém školním roce. Výjimkou není ani atletický oddíl Triatlet Karlovy Vary. "Velký zájem o nás je každoročně. Letos jsme počet mladších dětí v ročnících 2014 - 2019 ale poněkud ponížili, a to na základě špatných zkušeností kvůli koronaviru z loňska. Vloni jsme dětí brali hodně, jenomže řada z nich na tréninky kvůli covidu ani nechodila. Proto jsme letos počet těchto dětí omezili jen na padesát. Víc jich opravdu vzít nemůžeme, protože bychom to kapacitně nezvládli," vysvětluje Lucie Markusková z Triatletu. Ta si je vědoma toho, že náročné období je teprve čeká. Mnoho rodičů totiž projeví zájem o zařazení dítěte do klubu až začátkem školního roku.