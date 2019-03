Na stavební úpravy a opravy je připraveno osmadvacet milionů korun, které by z této školy měly udělat opravdu moderní místo pro výuku žáků.

„V první etapě, která skončila na podzim loňského roku, se utratilo přes čtyřicet milionů. Dělalo se zateplení, fasáda, střecha a další práce,“ uvedl náměstek karlovarské primátorky Petr Bursík.

Nyní je třeba v zateplení pokračovat, neboť budovy školy jsou vcelku rozlehlé a zejména v zadní části školy se ještě zateplovat nezačalo. Vedle toho je ale plánována například modernizace bazénové technologie nebo rekuperační jednotky.

„Počítáme s tím, že práce budou zahájeny v květnu a měly by skončit v září. Snažíme se vše udělat a naplánovat tak, aby to co nejméně zasahovalo do běžného školního roku,“ pokračoval dále náměstek primátorky.

Všechny tyto stavební práce a další úpravy jsou z pětaosmdesáti procent hrazeny z prostředků Evropské unie. Patnáct procent pak hradí město Karlovy Vary ze svého rozpočtu.

„Máme samozřejmě v plánu opravy a modernizace i dalších škol, ale základní škola Krušnohorská byla rozdělána předešlým vedením radnice a my ji musíme nyní dodělat, protože se zde jedná o dotační peníze a ty si nechceme nechat utéct,“ dodal Petr Bursík.