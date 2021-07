Být dítětem v malé obci má svá úskalí ale i výhody. Většinou totiž musejí žáci za vzděláváním dojíždět do větších obcí. Základní škola v Kolové, která funguje jen pro první stupeň, neměla přitom vždy cestičku vymetenou, svůj provoz si musela obhájit. A nyní je jasné, že se to vyplatilo. S rostoucím počtem obyvatel nejenže přibývá žáků, navíc si škola ve spolupráci s obcí troufá i na originální výukové metody, které mají zachovat dětem komfort malé vesnické školy. Konkrétně jde o párovou výuku, která se rozjede už po prázdninách.

"Jsme jen prvostupňovou školou, v průměru u nás bývá tak osmnáct dětí ve třídě. To je naše optimum i standard. Ano, jsme vesnickou školou, ale to je naší předností. Tím, že je ve třídě méně dětí, dokážeme lépe uspokojit jejich potřeby. Prioritou tak zůstává rodinné prostředí," říká ředitelka školy Monika Sommerová.

Ve škole je nyní pět ročníků jen ve čtyřech třídách. Dva ročníky fungují jako malotřídky. Příští rok to bude ale naposledy, co budou dva ročníky dohromady - jde o ten 4. a 5. "Dětí nám přibývá. Ještě před patnácti lety jsme měli 15 žáků, příští rok už jich budeme mít 83. Kapacitu jsme navýšili na stovku, maximum bude 120 žáků," upřesňuje ředitelka Sommerová, podle níž toto navýšení přinese značné finanční náklady. Rozhodně ale nebude obec ani škola usilovat o to, aby zde začal fungovat i druhý stupeň. "Bylo to velmi komplikované. Za současného školského systému by to nebyl ani dobrý nápad," doplňuje starosta Jakub Jiskra.

Kvůli zvýšené poptávce o zdejší školu, která si získává reputaci i v okolí, se letos do 1. ročníku přihlásilo 28 dětí. Tak velký zájem musela proto obec řešit. "Zavedeme proto v první třídě párovou výuku. Jde o novinku, kterou chceme zahájit nový školní rok. V praxi to vypadá tak, že ve třídě budou přítomní dva učitelé, kteří budou výuku vzájemně doplňovat nebo si třídu rozdělí na dvě skupiny," vysvětluje ředitelka školy v Kolové. O této výuce se dozvěděla v Praze, kde funguje na škole v Kunraticích. "Jde nám o zachování individuálního přístupu ve výuce, který bude párovou metodou zachován. Zákon bohužel tento termín nezná, a tak nám ministerstvo školství druhého učitele ve třídě neuhradí. Na mzdových nákladech se proto bude podílet obec," vysvětluje Sommerová s tím, že oba dva učitelé takzvaně s dětmi porostou, to znamená, že je budou nadále vyučovat i v dalších ročnících.

Základní školu v Kolové čekají navíc velké investice, které jsou závislé na dotacích. Počítá se konečně s výstavbou školní kuchyně, doteď se totiž jídlo dováží, a také se zbrusu novou tělocvičnou. Doposud se cvičilo v kulturním sále, který nadále bude využíván jako vnitřní centrum zdejšího kulturního dění. Náklady jsou odhadovány na 60 až 70 milionů korun. "Kdyby se nám podařilo uspět v dotacích, na konci roku 2023 bychom mohli být s těmito akcemi hotovi," dodává starosta Jiskra.