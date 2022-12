V matematické soutěži Pražská střela se stali nejlepším mimopražským týmem. „Jednalo se o matematickou týmovou soutěž, ve které žáky nečekaly jen příklady, ale bylo také třeba strategického myšlení, schopnosti odhadnout své dovednosti a umět správně investovat,“ uvedla za školu Hana Lejsková s tím, že soutěž se konala ve dvou kolech. Z prvního, kvalifikačního online kola, do kterého se mohly zapojit pětičlenné týmy žáků 8. a 9. ročníků základních škol z celé ČR, postoupily do finálového kola dva Dukelské týmy pod týmovými přezdívkami Promovaní inženýři a Karlovaráci.

V úterý 29. listopadu 2022 se pak konalo finálové kolo v Gymnáziu v Praze, ve kterém se týmy Základní školy Dukelských hrdinů umístily na krásném 6. a 12. místě. Navíc tým Promovaných inženýrů, který se v celostátním kole umístil na 6. místě, se tak stal nejlepším mimopražským týmem ČR. „Děkujeme všem žákům za vynikající reprezentaci školy a Karlovarského kraje. Všem žákům moc gratulujeme.“

Tým Dukly vítězem Fantasy Lasergame ligy

V letošním školním roce se poprvé uskutečnila Fantasy Lasergame liga, nová soutěž mezi základními školami. Účastnilo se jí několik desítek škol z celého karlovarského kraje. Hrálo se celkem ve třech kolech, kde z každé herní skupiny postupovaly dál vždy tři nejlepší týmy.

„Pro tuto soutěž byl připravený speciální herní mód, v němž je velmi důležitý postřeh, fyzická kondice, strategické myšlení a týmová spolupráce. V každé jednotlivé hře soupeřily vždy čtyři týmy, které byly rozlišené barvami vest a zbraní. Týmy se pak po dobu 15 minut pohybovaly po aréně, která byla vizuálně rozdělena do čtyř barevných zón a v rohu každé zóny se nacházel jeden terč. Cílem každého týmu bylo deaktivovat co nejvíce terčů,“ popsala podrobnosti soutěžního klání Hana Lejsková a dodala: „Náš školní tým složený z hochů 9.A a 9.B se úspěšně probojoval postupovými koly až do finále, kde ve velmi napínavém konečném zápase dosáhl vytoužené nejvyšší příčky. Klukům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a gratulujeme k prvnímu místu v soutěži.“