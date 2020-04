Za částku stanovenou prvním znaleckým posudkem, tedy 8,5 milionu korun, prodají Karlovy Vary svou školku v ulici Krále Jiřího. Přestože se proti tomu ohrazovala opozice s tím, že do sumy znalec nezahrnul celý prostor. „Revizní“ posudek totiž stanovil za zmíněný objekt podstatně nižší cenu.

PRVNÍ ODHAD BYL VYŠŠÍ

„Školku budeme prodávat za tu částku, kterou odsouhlasili zastupitelé,“ potvrdil náměstek karlovarské primátorky Josef Kopfstein. Jak Deník informoval, první odhad, který zpracoval Jan Moravec, se ukázal jako nevěrohodný. Když měli totiž na podzim zastupitelé prodej odsouhlasit, ozvali se Piráti, že v odhadu chybí v kalkulaci 95 metrů čtverečních. To mohlo cenu, kterou určil Moravec na 8,5 milionu korun, snížit. Moravec nejdříve uvedl, že pokud existuje v jeho zprávě chyba, tak ji napraví. Až za několik týdnů prohlásil, že rozdíl v rozloze byl způsobený tím, že nepočítal prostory v suterénu, které jsou zanedbané a nemají žádnou hodnotu. Město oslovilo dalšího znalce, než se ale pustil do práce, zakázku vypověděl. Další oslovený odborník sice začal posudek zpracovávat, ale nedokončil ho. A tak radnice oslovila čtvrtého odhadce v pořadí.

ROZHODL ČTVRTÝ POSUDEK

„Čtvrtý posudek vypracovala společnost YBN Consult – Znalecký ústav s. r. o. Prodávaný objekt ohodnotila na částku 6 464 000 korun bez DPH,“ upřesnila mluvčí radnice Helena Kyselá. Školka už čeká na vklad do katastru nemovitostí. „Posudek jsme obdrželi minulý týden v pátek. Ve středu byl dán objekt do registru smluv, které čekají na vklad do katastru nemovitostí,“ uvedl Kopfstein.

OPOZICE POSLEDNÍ POSUDEK NEMÁ

Opozice zatím poslední posudek k dispozici nemá. Kvůli koronavirové krizi se zastupitelé nescházejí. Podle Kopfsteina už ale zastupitelstvo prodej na podzim schválilo, a nemusí se tedy k němu vracet. „Každý zastupitel ale obdrží písemné vyrozumění o rozhodnutí vedení města ve věci prodeje školky. Jak se nakonec ukázalo, opozice zbytečně prodej kritizovala. Pokud měla nějaké výhrady, měla si sama vypracovat svůj posudek,“ poznamenal náměstek. Předseda zastupitelského klubu Pirátů Jindřich Čermák na to reagoval, že Piráti chtěli svůj vlastní posudek, naráželi ale na neochotu z řad znalců. „Vyčkáme na zprávu z radnice. Zatím nevíme, co v novém posudku je,“ podotkl Čermák. Se svými kolegy se na konci loňského roku obrátil i na Krajský soud v Plzni. Jeho předseda Miloslav Sedláček ve svém stanovisku napsal, že Moravcův posudek předloží poradnímu sboru pro znalecké otázky. „Závěry zatím nemám. Předpoklad byl, že budou začátkem března. Ale kvůli koronaviru se ani poradní sbor neschází,“ uvedl předseda soudu. Pokud by sbor konstatoval, že znalec Moravec pochybil, Sedláček navrhne, aby mu byla odebrána licence. Školku si od města kupuje Michaela Kemrová Linhartová, dlouholetá nájemkyně. Její manžel je koaličním zastupitelem za ODS.