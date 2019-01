Karlovarsko – Kritériem pro přijetí dítěte do družiny bývá většinou naplnění veškerých volných míst. Jsou ale i situace, kdy mohou mít přednost děti od 1. do 5. třídy prvního stupně nebo děti zaměstnaných rodičů.

Ilustrační foto. | Foto: Agentura VLP

Po problémech s vysokou poptávkou po volných místech v mateřských školách nastal s příchodem dalšího školního roku nový problém. Některým z rodičů se nepodařilo své děti umístit do školní družiny. Tato problematika se týká většiny území České republiky a příčin může být hned několik.

„Můj syn do družiny bohužel nechodí. Jsem nezaměstnaná a bylo mi řečeno, že pro syna z tohoto důvodu není místo. Je mi to líto, protože jsem doufala, že po skončení vyučování bude trávit čas s ostatními dětmi," řekla jedna z matek, která si nepřála být jmenována.

Některé základní školy mají jako hlavní kritérium naplnění veškerých volných míst dětmi. Na jiných školách však mohou mít přednost děti od 1. do 5. třídy prvního stupně nebo děti zaměstnaných rodičů. Školní družiny se v takových případech snaží rodičům nabídnout alespoň odpolední zájmové kroužky.

„V současnosti máme plný stav obsazenosti naší školní družiny. Upřednostňujeme však žáky 1. až 5. tříd prvního stupně. Jestliže už máme takto plno, nabízíme pak jako další možnost řadu kroužků, kam mohou rodiče své děti přihlásit. Děti sem pak dochází alespoň na několik dní v týdnu," uvedla Monika Preňková, ředitelka ZŠ J. A. Komenského, Karlovy Vary.

„V letošním roce jsme zaznamenali přebytek poptávky po volných místech v naší školní družině. Musíme však dodržovat dané směrnice, podle kterých je jasně určeno, že pro přijetí syna nebo dcery do naší družiny je rozhodující rok narození," uvedl Rudolf Radoň, ředitel ZŠ Májová, Ostrov.

Najdou se naštěstí ale ještě školy, kde si zatím s přebytkem dětí dovedou poradit. „K nám do školní družiny se stále přihlašují děti. Přednost u nás mají matky, které nejsou na mateřské dovolené nebo nejsou nezaměstnané. Snažíme se ale všem vyjít vstříc a vypadá to, že se nám to i podaří. Snad nenastane žádná situace, která by mohla být pro některé z těchto matek katastrofická," doplnila Eva Doušová, ředitelka ZŠ Dukelských hrdinů, Karlovy Vary.

„Moje dcera družinu navštěvuje. Zaplať bůh. I když to zprvu byly boje, to musím uznat. Co si budeme nalhávat. Dětí je hodně a školy do družin raději přijmou děti, jejichž matky jsou zaměstnané. Naštěstí dceru do družiny přijali, a může si tak hrát s dalšími dětmi," reagovala další z matek.