Podobné to je v dalších městech našeho kraje. "Takzvané pastelkovné město Karlovy Vary praktikuje několik let. Je ve výši zhruba tisíce korun. Ty nevyplácíme rodičům, ale dáváme je školám jejichž jsme zřizovatelem. Tamní pedagogové vědí, co děti v prvních třídách potřebují. Pro letošní rok se do prvních tříd přihlásilo 504 dětí.

Ano, Cheb nevyplácí finance, ale podporuje prvňáčky formou dárkové tašky, ve které najdou základní školní pomůcky. "Letos se do našich prvních tříd hlásí 315 prvňáků," říká mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.

Nejvíce se teď rodiče dívají po školních batozích, které nahrazují klasické školní brašny známé z dřívějška a bačkorách. Sešity se nakupují většinou až v září, dle seznamu, který dostanou ve škole pro jednotlivý ročník. U batohů se holky zamilují do batohů s motivy pohádky Ledové království, kluci zase sáhnou podle prodavaček po Minecraft či Spidermanovi. U obou pohlaví je pak oblíbená i Tlapková patrola. Mnohdy jsou však dražší než ty s obyčejným například květinovým či několikabarevným designem bez obrázků. Je velký výběr a děti mají často jiné priority a cena je moc nezajímá. Mnohé rodiče nebo samoživitelky však ano.

Školní rok začíná, peněženky rodičů se třesou. Pomoc přichází od radnic i státu | Video: Roman Cihocki

Ve finanční tísni se kvůli školním pomůckám ocitá stále více rodičů, což dokládají i statistiky ministerstva práce a sociálních věcí. To poskytuje mimořádnou okamžitou pomoc, kterou mohou rodiče využít pro zaplacení pomůcek, škol v přírodě a podobně. V roce 2022 resort vyplatil dávku 3089 žadatelům, o rok později to bylo 5145. Letos zatím zažádalo 1324 žadatelů. „Je však nutné podotknout, že se jedná pouze o mimořádnou okamžitou pomoc na vzdělávací účely. Větší počet žádostí očekáváme v následujících týdnech a to právě z důvodu začátku školního roku,“ přiblížili úředníci ministerstva.