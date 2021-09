Obce se také dohodly na zajištění dopravy do školních zařízení. Autobusy, které každé ráno a odpoledne děti odvezou, financuje Karlovarský kraj.

V praxi to funguje tak, že pro tři obce pracuje jedna společná instituce, která provozuje v Sadově první stupeň základní školy a jednu třídu mateřinky. „V Otovicích je to pak kompletní základní škola a mateřská škola, v Hájku fungují pod organizací tři třídy ve školce,“ upřesnil místostarosta.

Jak se postupem doby ukázalo, nebyl to vůbec unáhlený krok. „Spolupráce mezi námi je opravdu vynikající, a i když jsou v organizaci hned tři obce, nedochází k žádným konfliktům ani problémům. I dnes jsme jedni z mála, kde taková organizace funguje,“ kvituje stav místostarosta Sadova Ladislav Ludvík.

