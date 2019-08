Karlovy Vary – Už na konci října by mělo být hotové zcela první hřiště u Základní školy Dukelských hrdinů.

S jeho výstavbou už se začalo, stát má 3,8 milionů korun a jde zatím o první etapu sportoviště. Hřiště zatím nabídne zázemí pro míčové sporty, s atletikou se moc nepočítá ani do budoucna, na to zde není totiž prostor. I tak to bude pro školu úleva, doposud totiž chodili žáci cvičit do blízkého lesa nebo na vzdálený stadion AC Start.