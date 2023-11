Stále více škol v regionu se přidává k plánované stávce, která se má konat 27. listopadu. Zatímco Deník podle menší analýzy ještě předminulý týden na školách zjistil, že stávka nemá na západě Čech příliš velkou podporu, pár dní po té se situace obrací. Redakce má potvrzeno už od tří škol, že stávku podpoří.

Základní škola Dukelských hrdinů, Karlovy Vary | Foto: Deník/ Jakub Kopřiva

Celorepubliková stávka je vyústěním nespokojenosti zaměstnanců škol, pro něž jsou poslední tečkou škrty ve vládním balíčku. Z nich totiž vyplývá, že ministerstvo školství chce zasáhnout do sektoru nepedagogických pracovníků, jako jsou kuchařky, uklízečky, školníci, ale i administrativní zaměstnanci. I když se vládní koalice obhajuje tím, že jim nechce sáhnout na platy, které jsou podhodnocené, mají se zredukovat počty dnes už neobsazených pracovních pozic a mají se zkrátit pracovní úvazky. Školy se obávají, že změny budou mít dopad i na inkluzivní výuku a na půlené výukové hodiny.

Do stávky se připojí například Základní škola Dukelských hrdinů a zřejmě i Základní škola Krušnohorská v Karlových Varech, a pak i loketská základní škola. „Stávku nepodpoří jen ti učitelé, kteří jsou nemocní, jinak všichni, i já. Škola zůstane zavřená. Neděláme to kvůli platům, to odmítáme. Děláme to kvůli vzdělávání dětí, kvůli tomu, jak je nastavené školství a že například hrozí vážné dopady pro inkluzivní, tandemovou i projektovou výuku,“ upozornila ředitelka loketské školy Eva Grosmanová a dodala, že situaci ještě může zvrátit jednání s vládou. Na 21. listopadu totiž svolává ministr školství Mikuláš Bek on – line jednání se všemi řediteli stávkujících škol.

I ředitelka školy Dukelských hrdinů Eva Doušová chápe důvody protestu, má ale problémy s její formou. „Stávka je až ta poslední možnost a myslím si osobně, že všechny možnosti ještě vyčerpány nebyly. Lidsky tak zorganizování stávky nemohu skousnout, nezúčastním se jí, protože v tom necháváme rodiče malých dětí vykoupat,“ komentovala situaci ředitelka Doušová a pokračovala: „Nicméně, naše škola tak zůstane 27. listopadu uzavřena. Stávku nepodpoří jen tři učitelé.“

„Zatím to s největší pravděpodobností vypadá, že se ke stávce připojíme i my,“ potvrdil ředitel karlovarské školy Krušnohorská Josef Šrámek. Veřejnost a mnozí rodiče mohou plánovanou stávku na školách vidět jinou optikou než zaměstnanci, a proto se například rozhodli vysvětlit rodičům své důvody, proč se k ní připojí, pracovníci již zmiňované školy Dukelských hrdinů.

„Z důvodů reálné hrozby plánovaných nekompetentních zásahů do školství, nemáme jinou možnost, než podpořit svůj nesouhlas připojením se ke stávce vyhlášené na den 27.11.2023. Změny, které se ve školství chystají, by mohly zvrátit pozitivní vývoj rozvoje resortu, který jak věříme, s nejlepším vědomím a svědomím, pečuje o budoucí generace. Plánované kroky ministerstva školství proti školám, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům a především proti dětem, považujeme za nepřijatelné. Ekonomická situace naší země není dobrá, nicméně šetření na dětech a školství je nedomyšlené a nekoncepční. Ve stávce škol nejde o platy pedagogických pracovníků. Jde nám především o platy těch, kteří naše školství drží „zezdola“. Jde o nepedagogické pracovníky, jde o asistenty pedagogů, kteří jsou v době inkluze pro děti nepostradatelnou oporou. Ministerstvo financí navrhuje zrušení tisíců míst sekretářek, ekonomů, školníků, uklízeček, kuchařek a dále pokles jejich platů,“ píší ve svém vyjádření zaměstnanci školy.