„Je to třináct ředitelů. O některých víme, že se chystají do důchodu, někteří například už avizovali, že se do výběrového řízení nepřihlásí. Nepředpokládám ale, že u zbývající asi poloviny škol by mělo dojít k zásadním personálním změnám,“ říká radní Čermák.

Současní ředitelé se totiž samozřejmě mohou do výběrového řízení znovu přihlásit. Není ovšem záruka, že zvítězí. „Stávající ředitelé mají výhodu, danou školu znají velice dobře,“ konstatuje Čermák, který zatím neví, kolik pedagogů projeví zájem vést krajské střední školy. Na přelomu dubna a května by jména ředitelů mohla být podle něho už známa.

Ve stejnou dobu vypsaly výběrové řízení i Karlovy Vary. „Jde o sedm konkurzů. Dva další ředitele nyní řešit nebudeme, necháme je zatím ve svých funkcích, protože brzy odcházejí do důchodu,“ vysvětluje náměstek karlovarské primátorky Martin Dušek (ANO). Nynější ředitelé na svých postech zůstávají do 31. července letošního roku. Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová poznamenává, že se časově seběhly výběrová řízení na střední i základní školy. „Dá se tedy předpokládat, že někteří se budou hlásit do obou kategorií. Naštěstí my jsme ho ale vyhlásili dříve,“ dodává Pfeffer Ferklová.

Podle krajského radního Čermáka se ale okruh zájemců překrývat nebude. „Podle mě jsou střední školy zajímavější než ty základní, a je něco jiného dělat ředitele na střední škole a něco jiného na té základní,“ uzavírá Čermák.