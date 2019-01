Karlovy Vary, Ostrov – Lidé si pochvalují koupání na ostrovském koupališti, v kurzu je i Rolava v Karlových Varech.

Koupaliště v Ostrově. | Foto: Deník/Zdeněk Hnízdil

Během teplých letních měsíců se pravidelně zaplňují pláže a břehy většiny místních koupališť a rybníků. Možnost strávit takto den si volí jak celé rodiny, tak i jednotlivci a nebo skupiny přátel.

U vody se dá pak provozovat celá řada aktivit, ale ne každé koupaliště se letos může pochlubit dostatečnou kvalitou vody.

Vhodným místem k rekreaci u vody může být například koupaliště v Ostrově, které nabízí jak velký plavecký bazén, tak i dětské brouzdaliště a obří skluzavku. Za slunečných dnů se to tu hemží lidmi, kteří se opalují, koupají a nebo jen tak posedávají a popíjí některý z nápojů, které má zde na prodej místní občerstvení.

„Na naše koupaliště chodíme s manželkou a dětmi rádi. Líbí se nám tu udržované travnaté pláže a dostatečné vyžití zejména pro děti, které se tu tak senzačně vydovádějí. Rovněž jsem spokojen i s ceníkem služeb, které jsou pro většinu lidí naprosto uspokojivé," sdělil jeden z návštěvníků koupaliště Kamil Fořt z Ostrova.

Sport, koupání i občerstvení nabízí také koupaliště na Rolavě v Karlových Varech. Na rozdíl od Ostrova jde ovšem o přírodní koupaliště a návštěvníci musejí počítat s tím, že kromě nich tento areál využívalí kachny a ve vodě žijí ryby. Ostatně, vodní plocha v areálu stále patří rybářům.

Podle Reného Weise, jednatele KV City, městské společnosti, která Rolavu provozuje, ale město o směně této vodní plochy s rybáři jedná. „Musí se najít kompromis pro obě strany. Vstřícná stanoviska už deklarovaly obě strany," uvedl Weis.

Dalším problémem rolavského koupaliště je čistota vody. V brouzdališti a na molu je její kvalita zhoršená. „To zapříčiňuje průsak hráze. My vodu pravidelně dopouštíme, ale její průtok musíme u stavidla regulovat. Jinak by podmáčela rodinné domy, které zde stojí," vysvětlil René Weis.

Ten doplnil, že hráz se město chystá opravit, ovšem k tomu dojde až po narovnání vlastnických vztahů v areálu. Oprava hráze si totiž vyžádá statisíce korun.

A trus ptáků, na nějž si začátkem léta návštěvníci Rolavy stěžovali? Podle Reného Weise se jej pracovníci areálu snaží pravidelně uklízet a dbát na to, aby trávníky byly čisté. Že by kachny zlikvidovali úplně, to René Weis vyloučil. „Rolava je přirozeným hnízdištěm ptáků a na odstřel by myslivci potřebovali výjimku ministerstva. A že bychom se jich takto zbavovali, to si v areálu, kam chodí děti, nedovedu představit," dodal jednatel.