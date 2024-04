Slavobrána na karlovarském stadionu AC Start to má sečteno. Už příští víkend, tedy 20. a 21. dubna, půjde k zemi. Nejenže už přemostění, nazývané také jako Brána borců, nemá využití, ale navíc je v havarijním stavu. Ve středu 10. dubna ráno tam už najela technika, která začala s přípravou na demolici, odstraněna byla už například brána.

Rozlučte se, Karlovaráci. Slavobrána na AC Start půjde k zemi | Video: Kopecká Jana

„Od stavebního úřadu jsme dostali jasný pokyn, že se s bránou už musí něco udělat. Navíc tento prostor chceme využít pro instalaci buněk, kde atleti získají provizorní zázemí. Místu už nebude bránit přemostění a budou tudy moci projet následně kamiony s tartanem, který se bude přímo tady míchat a bude se nanášet na plochu hřiště,“ vysvětlil na stadionu AC Start náměstek primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci).

Stadion prochází kompletní rekonstrukcí, která se podle Vaňka blíží k celkové částce 62 milionů korun, 30 milionů z toho zaplatila Národní sportovní agentura. Práce finišují, aby se sportoviště mohlo 15. června otevřít nejen sportovcům, ale i široké veřejnosti.

Opravené hřiště musí být ještě oseto. Kvůli změnám klimatu a úsporám radnice přišla s nápadem vybudovat poblíž stadionu na hraně lesa nedaleko městského objektu Hájenka dvě vodní nádrže, které budou zdrojem závlahy pro samotný AC Start, travnaté plochy u KV Areny i další sportovní areály v této části Tuhnic. „Bohužel se nám v tomto případě prodlužuje vodoprávní řízení. Potřebujeme tři prostupy pod tratí, proto jednáme o této investici i se Správou železnic. Do léta bychom toto řízení měli mít hotové. Do té doby budou muset být trávníky kropeny z vodovodního řadu,“ upřesnil náměstek Vaněk.

Zatímco sportoviště bude zbrusu nové, horší je to se stavem tribun, a to na obou stranách. „Chceme se do nich pustit za co nejmenší peníze. Vyspraví se lavice a betonové tribuny se očistí od mechu,“ poznamenal Vaněk.

Současně s otevřením stadionu se počítá i s nepřetržitým zpřístupněním všech bočních bran, aby návštěvníci nemuseli celý areál obcházet. Na případné vandaly budou nově dohlížet kamery. „Stadion, který už nyní spadá pod KV Arenu, bude mít svého profesionálního správce. Ten bude mít k dispozici rozpis hodin pro kluby i veřejnost. Chceme totiž, aby ho mohli využívat i řadoví Karlovaráci, nejen sportovní kluby. Od nich máme navíc informaci, že se zde už připravují různé soutěže a že by sem chtěly dostat i třeba mistrovství republiky mládeže,“ doplnil náměstek primátorky.

Jak dodal, v rámci modernizace se počítá i s novým osvětlením, které sice nebude mít parametry na profesionální soutěže, ale klubům se díky němu budou moci prodloužit tréninky. „Pokládkou tartanu s investicemi do stadionu AC Start rozhodně nekončíme. V plánu máme další akce a například i výstavbu moderního víceúčelového čtyřpodlažního domu, který by nahradil vstupní objekt, kde je dnes kavárna a tělocvična. Ten ale není města, a prioritou tak je se nejdříve majetkoprávně vypořádat se stávajícím vlastníkem,“ uzavřel Vaněk.