Vynalézavost a fikanost karlovarských řidičů zřejmě nezná mezí. Přestože jim výsuvné sloupky od 13. srpna s konečnou platností uzavřely průjezd po komunikaci na Zámeckém vrchu v centru lázeňské zóny, snaží se je přelstít a tuto trasu využívat stále. „Už jsme zde zaznamenali první dopravní nehodu. Dva taxikáři, z nichž jeden měl čip na spuštění sloupků, se snažili projet za sebou. To druhé auto pochopitelně skončilo na sloupku, protože ty se ihned znovu vysunuly,“ vylíčil incident radní Martin Dušek (ANO).

Další řidiči si vyhmátli dobu, kdy jsou sloupky kvůli zásobování zdejších hotelů zasunuty, a to je například od osmi do deseti hodin ráno. „Čekají tady už před osmou, to jsou tady i fronty. Jakmile mají průjezd volný, ihned vyrazí,“ popsal koumáctví řidičů Karlovarák, který bydlí naproti.

„Tato komunikace je zřetelně označena značkou zákazu vjezdu, i když jsou sloupky dole. To by tito řidiči měli respektovat,“ popuzeně zdůraznil radní Dušek. Podle něj i primátorky Andrey Pfeffer Ferklové se sloupky zatím osvědčily, i když oba přiznávají, že některé chyby je třeba ještě napravit.

Ubytovací zařízení v místě sice mohou k vyložení a naložení zavazadel hostů využívat dálkový přístup k ovládání sloupků prostřednictvím SMS zpráv přenášených do GSM brán, ale tento systém poněkud drhne. „Pokud host hotelu přijíždí v noci, pak sem všichni taxikáři nevjedou. Dohodli jsme se, že hotely vytipují jednoho dopravce, jemuž my poskytneme kontakt, aby sloupek mohl zasunout,“ uvedla primátorka.

Integrované složky záchranného systému (IZS) zase upozornily magistrát na to, že kolonu vozidel, která by zde zasahovala u případného požáru, sloupky zablokují. Podle primátorky Ferklové tak hasiči obdrží speciální vybavení, které jim při zásahu umožní sejmutí sloupků.

„Máme měsíc na to, abychom tyto potíže odstranili. Svůj účel ale tyto hydraulické zábrany plní, vždyť centrem lázeňského území před jejich instalací projely i dva tisíce aut denně,“ vysvětlil radní Dušek. Magistrát proto už vytipovává další lokality, do nichž by toto zařízení blokovalo vjezd vozidel. Podle radního Duška by to mohla být ulice Zeyerova či třída T. G. Masaryka.