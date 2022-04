Proti tomu ale ostře protestovali především krajští zastupitelé za ANO a také starostové dotčených měst. Výhrady měli ale i koaliční zastupitelé, například Jan Horník (STAN). „Od roku 2020 to děláme špatně,“ připomněl tak dobu, kdy tehdy koaliční hnutí ANO prosazovalo, a také prosadilo tak zvanou optimalizaci školství, kvůli níž se mimo jiné zrušila Průmyslová škola v Lokti, učňovské středisko v Horním Slavkově nebo se dalovická zemědělská škola přesunula do Chebu. „Kvůli tomu, co jste udělali se školstvím, jsem vás tehdy nazval hrobaři středního školství. Teď bych ale podepsal každé vaše slovo,“ vyčítavě se obrátil na zastupitele Martina Hurajčíka (ANO), který proti závěrům a dalšímu rušení či slučování středních škol ostře protestoval.

Studie Staré vodárny počítá s relaxem i bydlením, stále ale jen na papíře

Jindřich Čermák (Piráti), krajský náměstek pro školství se zastupitelům snažil vysvětlit, že redukce škol není v žádném případě definitivní. „Jde pouze o podklad a první nástin možného řešení. O materiálu je třeba diskutovat, ale ze závěrů expertní skupiny už dnes víme, že redukce škol bude zřejmě na stole. Před 15 lety se na střední školy hlásilo dvakrát tolik žáků než dnes. V číslech je to pokles z pěti tisíc na 2,5 až tři tisíce. To je klíčové, studenti prostě nejsou,“ zdůraznil náměstek Čermák.

Hotelová škola v Mariánských Lázních podle něho například nenaplní ani dvě třídy. Místo 60 přihlášek jich eviduje pouze 54.

Někteří krajští zastupitelé vidí problém v základním školství. „Zlepšeme vzdělávání na II. stupni škol a trvejme na tom, aby žáky učili kvalifikovaní učitelé. A až pak řešme střední školy,“ uvedl Jan Bureš (ODS), starosta Ostrova a poslanec Parlamentu ĆR.

Podle zastupitele Martina Kaliny (Piráti), starosty Mariánských Lázní, jsou zásahy do škol nyní mimo mísu, protože počet žáků na druhém stupni se zvyšuje. Zastupitelce Jitce Pokorné (SK1), starostce Nové Role, připadá rušení víceletých gymnázií jako špatný krok a hlavní slovo v budoucí koncepci školství by měli mít rodiče. Zastupiteli Eriku Klimešovi (ANO) zase chybělo více informací. „Je nutné řešit základy, detaily. Natíráme stěny domu, zatímco základy stojí v bažině,“ vytknul vedení kraje .

Antonína Jalovec (STAN), starosta Chebu, se ale postavil za vedení kraje. Zdůraznil, že materiál o školství je ve fázi zrodu a že u víceletých gymnázií jde o redukci, nikoliv o rušení. „Jde o nezávazný materiál expertní skupiny, který byl vypracovaný v terénu a je ve fázi zrodu. Bude dostatek času se k němu vyjádřit,“ upozornil.