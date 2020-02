Ta vznikne v městském objektu na Hlavní třídě, v místě, kde kdysi sídlila Veřejná bezpečnost. „V rozpočtu jsme počítali s částkou sedm milionů, ale v soutěži jsme dokázali cenu ještě stlačit,“ pochvaluje si starosta města Jan Bureš ušetřený milion korun.

Do soutěže se přihlásily tři stavební společnosti. Nabídky první a druhé se lišily v řádech desítek tisíc korun, třetí byla o několik set tisíc korun dražší. „Předpokládáme, že se prostory začnou předělávat co nejdříve a hotovo bude na konci srpna,“ pokračuje dále starosta a přiznává, že uvažuje o tom, že by se do nové služebny za ušetřené peníze nakoupil nový nábytek.

Celkem město na služebně ušetřilo mnoho milionů. Původně totiž měla být součástí hasičské zbrojnice, s rozpočtem 60 milionů korun. Po změně záměru a přesunutí služebny do městských prostor na Hlavní třídě se náklady na zbrojnici snížilyo 20 milionů. „A když nyní zaplatíme šest milionů, s nábytkem dejme tomu sedm, tak je jasné, že jsme nějakých minimálně třináct milionů ušetřili,“ dodal spokojeně Jan Bureš.