Stopka aerolinek Smartwings pro letiště? Podle hejtmana Kulhánka jde o překvapivé rozhodnutí, ale je toho názoru, že výpadek nahradí jiní dopravci. Prodej zájezdů do zahraničních destinací pokračuje ve standardním režimu.

Rozhodnutí největších tuzemských aerolinek Smartwings, že v příští letní sezoně nebudou provozovat lety na třech regionálních letištích, tedy v Českých Budějovicích, Pardubicích, ale také v Karlových Varech, kvůli nedostatečnému technickému zázemí pro letadla, vedení karlovarského letiště překvapilo, ale žádné dramatické závěry z toho nevyvozuje.

"Je to obchodní rozhodnutí společnosti Smartwings. Pro Letiště Karlovy Vary sice překvapivé, ale věříme, že cestovní kanceláře se s tím popasují a najdou alternativní zahraniční dopravce. Nepovažuji chartery pro rok 2024 z Letiště Karlovy Vary za ohrožené, dle mých informací již velké cestovní kanceláře situaci intenzivně řeší. Třeba to i přispěje ke konkurenci na trhu dopravců," uvedla ředitelka letiště Alice Justina Undus.

Mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Dufková potvrdila, že v příští letní sezóně bude společnost Smartwings provozovat lety jen ze tří letišť v ČR, a to v Praze, Brně a Ostravě. "Jde o obchodní rozhodnutí společnosti," sdělila.

Například Čedok, největší cestovka, která z karlovarského letiště zahraniční zájezdy organizuje, si podle Undus s tímto problémem určitě poradí. Zájem cestujících o tuto službu je totiž skutečně enormní. A vyjádření Čedoku tento názor jenom potvrzuje. "Nabídku destinací a zájezdů na léto 2024 připravujeme podle oznámených plánů, prodej zájezdů jsme spustili už letos v polovině srpna a jedná se o největší expanzi Čedoku v historii firmy. V tuto chvíli už máme pro naprostou většinu chystaných destinací z menších regionálních letišť na příští léto zajištěného jiného dopravce. Spolupracujeme v rámci skupiny s různými leteckými společnostmi a odlety z Českých Budějovic, Pardubic i z Karlových Varů klientům budeme nabízet i v další letní sezóně, first minute rezervace pokračují," uvedla mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková.

Také Petr Kulhánek (STAN), hejtman Karlovarského kraje je přesvědčen o tom, že se cestovní kanceláře se s rozhodnutím Smartwings o ukončení spolupráce s regionálními letišti vyrovnají. Situaci nicméně pozorně sleduje, protože Letiště Karlovy Vary hejtmanství stoprocentně vlastní.

"Avízo leteckého dopravce Smartwings, že nebude obsluhovat regionální letiště, bereme na vědomí. Podle informací cestovních kanceláří, které uskutečňují zájezdy z karlovarského letiště, jednají o jiném dopravci a zájezdy na příští rok jsou ve standardním prodeji. Z tohoto pohledu pro nás není zásadní, se kterým dopravcem se k moři bude létat, ale že se plánované zájezdy uskuteční," zdůraznil hejtman.

Letošní sezóna je pro mezinárodní Letiště Karlovy Vary velmi dobrá. "Odbavíme kolem 12 000 cestujících. Charterové lety z letiště právě ke konci září skončí," konstatovala ředitelka Undus.

Z karlovarské letiště mohli cestující letos odletět do bulharské Varny, letadla mířila i do Heraklinonu na řecký ostrov Kréta a do Antalye v Turecku.

Karlovarský kraj ale plánuje budoucnost karlovarského letiště ještě velkoryseji. Intenzivně nyní pracuje na rozšíření a prodloužení přistávací a vzletové dráhy. Projekt by měl podle hrubých odhadů stát půldruhé miliardy. Rozšíření dráhy o 15 metrů a prodloužení o 360 metrů by totiž podle vedení kraje ekonomicky zefektivnilo lety provozované z letiště, které kvůli kratší ranveji musí volit z bezpečnostních důvodů mezi dvěma problémy. Nejběžnější letadla jako Boeing 737 nebo Airbus A320 v současnosti buď sníží dolet na tři hodiny, nebo omezí počet cestujících na palubě.