Sjezdovka Novako na Božím Daru otevírá už tuto sobotu 2. prosince, skiareál Potůčky zve už v pátek 1. prosince na večerní lyžování, Klínovec o týden později. Podmínky jsou fantastické, libují si provozovatelé. Obavy mají jen z vánoční oblevy.

Skiareál Klínovec. | Foto: Skiareál Klínovec

Letošní lyžařská sezona začíná už tento víkend. Lyžaři se mohou prohánět na svahu už 1. prosince večer, a to ve skiareálu v Potůčkách. "Teď už to mohu potvrdit, protože jsme stále zasněžovali. Páteční večerní lyžování je od 17 do 20 hodin, v sobotu bude areál otevřen od 9 do 16 hodin, večerní lyžování od 17 do 20 hodin. V neděli se lyžuje od 9 do 16 hodin. Uzavřen ale zatím zůstane dětský vlek," uvedl majitel areálu Marek Plachý. Denní skipas stojí 450 korun. "Ceny zůstaly ve stejné relaci jako vloni, nezdražovali jsme," dodal Marek Plachý.

Na sportovní nadšence se už tuto sobotu těší i ve skiareálu Novako na Božím Daru. "Podmínky budou fantastické. Na všechny nedočkavé lyžaře se těšíme, v provozu bude malý i velký vlek, koberec, lyžařská škola, půjčovna i občerstvení," uvedla Svatava Nováková. Mimo provoz na Novaku zatím zůstává pouze snowtubing . Skiareál Novako je rodinný areál, který se zaměřuje zejména na rodiny s dětmi a lyžařské začátečníky.

Centrum Varů zůstalo bez tepla a teplé vody. U Solivárny byl problém na potrubí

O týden později, v pátek 8. prosince, otevírá Skiareál Klínovec. "Naši sněhuláci tvrdě makali dnem i nocí, přidalo se k nim i počasí, které nám dopřálo až půl metru přírodního sněhu a další nadílku můžeme očekávat i v následujících dnech. Díky tomu už vám můžeme potvrdit, že v pátek 8. prosince spouštíme provoz. Otevřeno bude každý den od 9 do 16 hodin," informuje Skiareál Klínovec na svých webových stránkách.

V provozu budou lanovka a sjezdovka Dámská, sjezdovka Pařezovka a k ní lanovka CineStar Express. "Pokud vše dobře půjde, přidáme k tomu ještě sjezdovku Přemostěná, ale to zatím ještě nemůžeme slíbit. Ale i tak si myslíme, že je na co se těšit," informuje na webu natěšené lyžaře skiareál Klínovec. Jezdit se tam zatím bude za zlevněné ceny, dospělý zaplatí za den 790 korun, denní lyžovačka pro dítě stojí 470 korun. Do 15. prosince mohou milovníci lyžování stále využít slevu pro nákup sezonního skipasu a lyžovat se pak dá v rámci celého Skiareálu Klínovec. Neplatí jen pro večerní lyžování a ve skiareálu Fichtelberg.

Vlekaři mluví o daru z nebes. Zahájit sezonu chtějí druhý víkend v prosinci

Od příštího víkendu bude už v provozu také sjezdovka Pod nádražím v Perninku. "Sníh je nadýchaný a svah vysněžujeme i děly. Pro případ oblevy, nedej Bože, což se stalo loni o Vánocích," uvedl Zdeněk Kučera. Pod nádražím v Perninku připravuje na provoz i oblíbenou dětskou školičku, ale termín jejího otevření zatím nestanovili.