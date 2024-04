Měli vítat jaro a místo toho museli unikátní Bečovskou botanickou zahradu v rámci bezpečnosti uzavřít kvůli sněhové kalamitě. Těžký sníh tam poškodil vzácné exempláře a škody jdou podle majitele areálu Jiřího Šindeláře do statisíců korun, které pojišťovna neuhradí. Během pár hodin v Bečově v noci ze soboty na neděli 21. dubna napadlo dvacet centimetrů mokrého sněhu.

Žalostné. Těžký sníh zlámal vzácné exempláře v Bečovské botanické zahradě | Video: Šindelář Jiří

„Kdyby příroda nebyla o měsíc napřed, tak by ta situace byla jiná. V dubnu můžeme samozřejmě se sněhem ještě počítat. Nikdo ale nepočítal s tím, že přijde sněhová kalamita v době, kdy už je vše v rozpuku a stromy jsou už značně olistněné. Dalo by se říci, že šlo i o lokální anomálii. Zatímco ve Varech nebyl sníh v neděli žádný, u nás jsme ho měli tolik, že tolik ho nebylo ani během zimy. A do toho se v noci z neděle na pondělí přidal ještě mráz. Takže ten těžký sníh, který zůstává na porostu, navíc zmrzl,“ postěžoval si majitel unikátního areálu, jehož rozloha je devět hektarů a před 2. světovou válkou byl jednou z nejvýznamnějších historických sbírkových zahrad v Čechách. Není přitom poprvé, co se musí potýkat s extrémy počasí, protože ani jeho neušetřily vichřice.

„Těžký sníh značně polámal zmarličník japonský, který byl vysazen krátce po založení zahrady a je mu 102 let. Je nejstarší v Karlovarském kraji a jeden z pěti nejstarších v republice. Už byl hodně olistněný. Nyní ho budou muset arboristé náročně ošetřovat, musí ho prořezat. Sníh také hodně poškodil vzácný javor tatarský,“ pokračoval Šindelář, který zpustošenou zahradu začal obnovovat v roce 2005 a dnes patří k zahradním skvostům v regionu.

Zdroj: Šindelář Jiří

Díky zaměstnancům, kteří do zahrady nastoupili v neděli už v půl sedmé ráno, jsou škody mnohem nižší. Začali ihned těžký sníh shazovat ze stromů a keřů košťaty, čímž zabránili především u nových výsadeb lámání větví. Několik stromů se pod váhou sněhu zlomilo i v blízkosti tábořiště, které je nyní poškozené. To je zřejmě jediné podle Šindeláře, co bude moci u pojišťovny uplatnit. „Stromy vám jen tak někdo nepojistí. Taková je bohužel realita. Naopak jsem ale nadšený z reakce veřejnosti. Dobrovolníci nám už v neděli ráno nabízeli svou pomoc. Jsem nesmírně vděčný za to, kolik lidí se ozvalo,“ dodal majitel zahrady s tím, že i když museli areál v neděli kvůli riziku padání stromů a větví uzavřít, už je opět přístupný.