Osmadvacet soch se z Valče v roce 1976 přestěhovalo do Kladrub po ničivém požáru zámku. Už tehdy totiž byly kvůli svému špatnému stavu uschovány v interiéru zámku. Po požáru pak bylo jedinečné dílo slavného sochaře ohroženo nestabilním stropem, který hrozil zřícením.

Po všech peripetiích se sochy dostaly do restaurátorského ateliéru, kde byly podrobeny restaurátorskému zásahu. Zrestaurované a stabilizované sochy pak putovaly do interiéru kláštera v Kladrubech. Do zámeckého parku se pak vrátily jen jejich faksimile. „V Kladrubech probíhá rozsáhlá rekonstrukce a podle našich informací se s opětovnou instalací těchto soch nepočítá,“ informoval kastelán zámku Tomáš Petr. „Je to pro nás jedinečná příležitost, jak vrátit sochy zpátky. Připravujeme studii a věřím, že by to mohlo být po delší době velké lákadlo,“ uvedl kastelán.

Přestože originály dříve zdobily park a terasy, s tím, že by se vrátily do exteriérů, už na Valči nepočítají. „Předpokládáme, že bychom v objektu kovárny vytvořili lapidárium. Tam bychom si hodně zahráli se světly. Návštěvníci by tak mohli pod nasvícením sochy zkoumat. Originály jsou totiž mnohem detailnější než kopie umístěné v parku,“ řekl kastelán. Sochy od Matyáše Bernarda Brauna představují alegorie vlastností a postavy z řecké mytologie. V zámeckém parku jsou nyní umístěné kopie. Není jich ale osmadvacet, ale jen sedmnáct.

Od čtyř originálů se kopie nikdy neudělaly. Jde o alegorie závisti, věrnosti, Perseus a Andromeda a Obětování Ifigenie, dalších sedm faksimilí bylo v prosinci roku 2003 a v ledu roku 2004 odcizeno. Chybějí alegorie marnivosti, lstivosti, skromnosti, filozofie, básnictví, Polyhymnia a sousoší Dionýsos a Persefona.