"Počkáme na lepší počasí a poté spustíme provoz. Vypadá to, pokud vyjde předpověď, na polovinu června, otevřeme. Základní vstupné zůstává stejně jako vloni a to 100 korun na celý den. provozní doba je od 9 do 19 hodin. Návštěvníky naší plovárny čeká letos jedna malá změna. Odstranili jsme ostrov v bazénu i lávku k němu vedoucí. Dojde tak ke zvětšení vodní plochy a přibude takzvaný koupací záliv," říká správce městského koupaliště Karel Koutecký.