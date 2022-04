"Další podporovatelé ze Sokolova platí dětem například obědy. Všechny naše školy si zaslouží poděkování, protože to pro ně není úplně jednoduché a myslím, že to všichni pedagogové zvládli fantasticky," dodal Sedláček.

Co se týká počtu umístěných dětí, tak koncem minulého týdne byly umístěny všechny, které o to měly zájem. respektive jejich rodiče. U základních škol místa jsou, u mateřských je to na hraně.

O znovuzprovozněný kemp v Kyselce mají zájem tábory i chovatelé retrívrů

"Školáků jsme měli podle evidencí v Sokolově zhruba 70. Do základních škol jsme jich umístili 44. Zbytek dětí, které nejsou přijaty, jsou děti, které se učí z českých domovů on-line s Ukrajinou a přijetí do české školy neměly zájem. V sedmi našich mateřských školách je zhruba 25 dětí. Na čtyřech mateřinkách máme jednotky dětí, dvě až čtyři v každé," říká vedoucí školského a finančního odboru Barbora Bardonová.

V MŠ Kosmonautů je již zmíněná třída, kde jsou jen ukrajinské děti. "Tam jsme zajistili příchozí Ukrajinku, učitelku, která se domluví česky i anglicky. Pomáhá také českým učitelkám v komunikaci s ukrajinskými dětmi," konstatovala Bardonová. jak dodala, nechtějí nic lámat přes koleno, přeplňovat třídy a podobně. "Chceme udržet kvalitu výuky a snažíme se každý požadavek řešit individuálně," dodala Bardonová.

Minulý týden také rada města schválila přijetí daru od Sokolovské uhelné. "V souvislosti s událostmi na Ukrajině jsme vyhlásili mezi zaměstnanci finanční sbírku. Nakonec přispěli i lidé mimo firmu. Založili jsme transparentní účet s tím, že naše společnost vybranou částku dorovná stejnou výší. nakonec jsme to dorovnali na jeden milion korun. Do konce března bylo na účtu zhruba 400 tisíc korun," uvedl předseda představenstva Sokolovské uhelné Jiří Pöpperl. Dodal, že už rozhodli jak naloží s polovinou této částky.

Pro zdravotně postižené v Mateřídoušce byl poník skvělou volbou pro terapii

"Půl milionu rozdělíme mezi města Sokolov a Chodov, každé dostane 200 tisíc korun, a 100 tisíc jsme se rozhodli poslat Potravinové bance Karlovarského kraje," řekl Pöpperl. Zároveň neopomněl poděkovat dárcům, kterým není lhostejný osud lidí zmítaných válkou.

O zbývajícím půlmilionu rozhodne Sokolovská uhelná během následujících týdnů. Primárně platí, že půjde též na pomoc uprchlíkům, na což je finanční dar účelově vázaný.