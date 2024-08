Když redakce Deníku před časem mapovala objekty na území Karlových Varů, které hyzdí lázeňské město, do top těchto nemovitostí nebyla zahrnuta bývalá Solivárna. Nepřehlédnutelná modrá prosklená budova před Ostrovským mostem žádnou parádu nedělá. Její vlastník Karlovarské minerální vody (KVM) s ní má ale velké plány. Ty se bohužel za šest let nikam neposunuly. Areál je navíc zařazen do takzvaného širšího centra, kterým se komplexně už delší dobu zabývá Kancelář architektury města (KAM). Jeho hranice začínají právě u Solivárny a končí u Tuhnické lávky.

Záměry na přeměnu má přímo majitel KMV Alessandro Pasquale. Ten v roce 2016 pro Deník uvedl, že ze stáčírny minerálních vod chce vybudovat multifunkční objekt s obchody, kancelářskými prostory a službami. „Developerský projekt bývalého provozu stáčírny je můj soukromý projekt a nejde o investici Karlovarských minerálních vod. KMV zde budou mít i v budoucnu své sídlo. Jedná se o mou osobní investici v rámci mých různorodých podnikatelských aktivit. Připravujeme využití prostoru bývalého provozu stáčírny a solivárny na multifunkční centrum s obchodními, komerčními, kancelářskými prostory, který bude vybaven dostatečnou kapacitou parkovacích míst,“ uvedl Pasquale v roce 2016, podle něhož v té době bylo nejdůležitější zpracování objemové studie.

„Situace zůstává stejná,“ vysvětlil nyní Jiří Bubla za KMV.

Podle ředitele KAM Karla Adamce je areál velmi zajímavý a má velký potenciál. Jaké bude jeho konkrétní využití, závisí ale jen na majiteli, i když je místo, jak už bylo zmíněno, začleněno do širšího centra města. „Ta lokalita je atraktivní už jen díky propojení města s řekou. My v tomto případě navrhovali jen prostorové regulace, majitel by měl respektovat uliční prostor. Lokalita je velmi variabilní, mohly by tu vyrůst obytné domy, ale mohla by se tu nacházet i veřejná budova s obchody, hotel, parkovací dům,“ poznamenal ředitel Adamec.