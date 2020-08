Vulkán je pozůstatkem alpínského vrásnění z doby 30 – 60 milionů let. Lokalita se nachází východně od Mariánských Lázní poblíž Závišína. Pak už je Podhora na dohled. Tato unikátní lokalita je chráněnou přírodní rezervaci od roku 1997. A to nejen z důvodu výskytu cenných rostlin například suťových lesů s převažujícím klenem a jasanem, ale také unikátními starými třešněmi ptačími, které lze spatřit u vrcholu. K vidění jsou na sopce také různé druhy skalniček. V lokalitě je také bohaté společenství měkkýšů. Místo je také zajímavé z mineralogického hlediska.

Návštěvníci si mohou prohlédnout čedičové stěny bývalého lomu, který je opuštěný už od šedesátých let. Nachází se v severním úpatí. Čedič, který se zde těžil, byl velmi kvalitní a používal se jako podkladový materiál pro stavbu silnic.V lokalitě je možný také výskyt různých druhů minerálů jako například olivínů.

Vrch Podhory je zbytkem čedičového puklinového vulkánu. Velká Podhora není cílem turistů pro svou zalesněnost a nepřístupnost. Cestu na vrchol zvládnou i děti. Mírné stoupání a pak přibližně 80 schodů na skalní vyhlídku na jižním vrcholu. Ta trocha námahy opravdu stojí za to. Poté srdce každého výletníka zajásá při výhledu z vrcholu, když se před ním otevře krajina. Pokud je dobrá viditelnost, dá se dohlédnout až k Šumavě.

Sopka bývala mnohem větší, přibližně o osmdesát metrů. Ke zmenšení docházelo postupně erozí vulkánu. Cílem výletů se lokalita stala v 19. Století a to hlavně díky lázeňským hostům z nedalekých Mariánských Lázní.

Mezi oběma vrcholy v místech, kde dnes stojí telekomunikační stožár, stávala ještě před koncem války vyhlášená výletní Hannakamova kavárna. Bylo to oblíbené místo výletníků. Na jaře v roce 1945 se za nejasných okolností staly oběťmi zločinu majitel kavárny se svojí snachou a služebnou. Spekuluje se, že mohlo jít o odstranění nepohodlných svědků někým ze záškodnické organizace Zeppelin, která tady školila své členy. Postupem času došlo ke zdemolování stavby. Dnes už ji nic v místech kde stále nepřipomíná.

Autem se dá dojet na plácek, kde je možné auto zaparkovat. Dál k sopce je autům vjezd zakázán.

Kromě pozitivní energie, kterou má sopka vyzařovat, se s ní pojí ještě velmi mnoho pověstí. Například dodnes není vysvětleno, proč se jmenuje Podhora, německy Untersberg. Lidé si už hluboko v minulosti pokládali otázku, co po tou horou je? A tak se často snažili najít odpověď na to, proč má tak záhadný název. Existují svědectví lidí, kteří říkají, že Podhorní vrch je místo, odkud se dá přemístit na jiné místo. Že se jedná o přechod do jiné časoprostorové dimenze. Několik lidí se tady v historii i ztratilo a po několika dnech se objevili úplně někde jinde. Tohle všechno zní jako přetažené za vlasy, ale, že by na tom mohlo něco být, potvrzuje pověst z Rakouska. Tam u Salzburgu totiž existuje obrovská hora s názvem Untersberg (v překladu Podhora). A o této hoře také v Rakousku panují podobné pověsti, jako o české Podhoře. Tedy o tom, že se tam lidé ztrácejí a po pár dnech vyjdou z hory v neznámé zemi. Lidé i dnes přemýšlí nad záhadným názvem. Navíc nedaleko Podhorního vrchu u obce Služetín se nacházelo kruhové pohanské místo ve stylu vztyčených kamenů Stonehenge, které bohužel před několika lety zaniklo. Ale i to se dá s posvátnou horou spojit.