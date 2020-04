Koronavirová epidemie také omezila výkon všech soudů. Celá krizová situace ale podle předsedy Okresního soudu v Karlových Varech Aleše Fikkera může paradoxně vést ke snížení kriminality. Ale také k případnému přetížení soudů, až karanténa pomine.

U soudů se až do 10. dubna mohou projednávat jen neodkladné případy. „Řešíme tak jen vazby a řízení, která se týkají omezení osobní svobody. Jde tedy o případy, které nesnesou odkladu,“ říká Fikker.

„Co si budeme povídat. Práce soudu se odsouvá a justice si tak vytváří špunt do budoucna. Jednání se budou protahovat,“ vysvětluje soudce. Není tak vyloučené, že soudy mohou být v budoucnu zavaleny odročenými procesy.

Podle Fikkera jsou nyní lidé nuceni být více doma, což může obecně kriminalitu snížit. A to i přesto, že je celá řada objektů prázdných, což by některé nenechavce mohlo lákat. „Venku se ale pohybuje méně lidí, a je tedy lépe vidět,“ dodává předseda soudu.

Na 15. dubna je například u karlovarského soudu nařízeno další stání ve věci Věznice Vykmanov, v rámci níž se řeší, zda bývalý vychovatel věznice Lukáš Kisslinger pašoval vězňům do areálu mobilní telefony. Případ poukázal na nedobrou situaci v této věznici. A právě 15. dubna měl před soudem promluvit Pavel Zange, bývalý ředitel Vykmanova, který ve funkci skončil k letošnímu 29. únoru.

Kisslingerův advokát Jakub Šauer věřil, že se proces už blíží ke konci. „Pro mého klienta a celou jeho rodinu je to hodně vyčerpávající. Každé stání je stojí tisíce korun a pochopitelně už by to chtěli mít celé za sebou,“ konstatuje advokát, který se snaží prokázat, že obvinění jeho klienta je vykonstruovanáa jen pomstou za to, že upozorňoval na poměry ve vykmanovské věznici.

Na druhou stranu mu koronavirová krize dává klid na práci. „Všechna soudní přelíčení mám zastavená, a tak mám čas se na vše důkladně připravit. Vyřídil jsem už všechny maily, to se mi za mou kariéru ještě nestalo,“ dodává trochu optimističtěji plzeňský právník.