Tu využívají nejen místní, ale i mnoho přespolních dětí. Její provoz obec podporuje a nyní se obě strany rozhodly, že prostory školy rozšíří. V roce 2024 by tak mohla Moudrá sova poprvé spustit výuku na druhém stupni.

„Budova je naše a škola platí obci nájem ve výši 120 tisíc korun ročně. Zatím funguje jen pro první stupeň, přičemž kapacita dětí v jednotlivých ročnících je omezená. Prioritou je individuální výuka, proto je maximální počet dětí v jednotlivých třídách pouze patnáct,“ vysvětlil starosta Březové Martin Gruber.

Obec na výstavbu vlastní školy nemá peníze a provoz té soukromé vítá. Proto hradí rodičům i školné, které činí 20 tisíc korun ročně. „Školu navštěvuje stále více dětí. Využívají ji i například ze sousedních Stanovic. I tato obec hradí dětem školné. Prostory je ovšem potřeba rozšířit. Proto připravujeme projekt na přístavbu školy, díky čemuž by se výuka rozšířila i pro druhý stupeň. Doufáme, že do roku 2024 bychom mohli být hotovi,“ poznamenal Gruber s tím, že to částečně vyřeší i situaci se školou v nedaleké Kolové. Ta je sice obecní, ale funguje jen pro první stupeň. V blízkosti tak druhý stupeň základního vzdělávání chybí.

Přístavba by měla stát 25 milionů a obec bude usilovat o získání dotace na tuto akci. Škola nyní disponuje velkou tělocvičnou a dětským hřištěm, další dva projekty by měly rozšířit současné možnosti sportovišť.