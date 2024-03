Typickým příkladem na Karlovarsku je například stavba mostu v Šemnici a nebo výstavba dálnice D6 v části mezi Žalmanovem a Olšovými Vraty. „Ano, je to tak. Máme tu několik soukromých majitelů pozemků, které potřebujeme pro stavbu dálnice, s nimiž se dlouhodobě rozcházíme,“ potvrdil Deníku Lukáš Hnízdil, ředitel Ředitelství silnic a dálnic Karlovy Vary (ŘSD). „Pozemky pro silniční výstavbu oceňujeme na základě znaleckých posudků. Požadavky těchto soukromých osob ale neodpovídají našim návrhům. Stále se snažíme vyjednávat. Je ale velká pravděpodobnost, že nakonec budeme muset jít cestou vyvlastnění,“ dodal šéf karlovarského ŘSD.

Překážky tohoto typu řeší i Karlovy Vary. „Město plánuje cyklostezku od Mototechny směrem nahoru podél bývalé silnice do Staré Role. Počítáme tu také s výstavbou parkoviště. Tento záměr ale blokují majitelé přilehlých domů. Kdybychom měli jejich souhlas, cyklostezka mohla už dávno stát,“ uvedl náměstek karlovarské primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci).

A k dohodě s privátními majiteli se neschyluje ani v případu výstavbu potřebné kruhové křižovatky na karlovarské Jáchymovské ulici poblíž areálu Auto Hlavatý, jenž má nahradit současnou téčkovou a kterou BESIP vyhodnotil jako nebezpečnou. „Navržená křižovatka je větší než ta stávající. A proto také řešíme zábory a výkupy přilehlých potřebných pozemků od soukromých majitelů. Bohužel, jeden z nich je i developeer, který pozemky zřejmě nebude chtít prodat levně. Uvidíme, jak jednání dopadnou,“ hlásil před rokem ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje (KSÚS) Jiří Šlachta. Doteď nedošlo v tomto případě k obratu. „Nikam jsme se bohužel neposunuli,“ konstatoval nyní Šlachta.

S mostem v Šemnici, který je strategickou spojkou místních obyvatel a zemědělců, je to ještě mnohem složitější. Současný most dosloužil, je tak už od roku 2021 mimo provoz, ale nový se jen tak stavět nebude. „Od soukromého vlastníka jsme potřebovali přibližně dvacet metrů čtverečních, jenomže za ně požadoval velký objem peněz, s čímž jsme nesouhlasili,“ uvedl radní Karlovarského kraje pro dopravu Jan Bureš a pokračoval: „Stavební úřad vydal na nový most stavební povolení s věcným břemenem pro tohoto vlastníka, který se ale proti tomu odvolal. Spor se tak může táhnout velmi dlouho, přitom most v této lokalitě je opravdu velmi potřebný.“