„Když se podíváme do ulice Vančurovy, jsou tam domy situovány tak, že tam jakoby jeden chybí. I proto jsme záměru stavby domu vyhověli,“ říká starosta města Jan Bureš. Na druhou stranu ale radnice vyhověla i obyvatelům okolních domů a slíbila jim, že nepřijdou ani o dětské hřiště a o dostatek parkovacích míst a zeleň.

„Proti stavbě se začínala psát petice, ale my jsme ostrovské obyvatele uklidnili, že o nic, co dnes mají, nepřijdou. A to jsme samozřejmě dali do smlouvy s investorem,“ pokračuje starosta. Zmiňuje zejména přesunutí dětského hřiště a vybudování dostatečného počtu parkovacích míst. Město navíc rozhodlo, že pozemek o výměře 952 metrů čtverečních prodá investorovi až poté, co bude stavba zkolaudována a budou dodrženy zmíněné podmínky.

„Budeme mít smlouvu o smlouvě budoucí a tam bude vše upraveno včetně ceny 600 korun za metr čtvereční. Na druhou stranu je ale třeba říci, že investor není pro nás neznámá firma a že již dva bytové domy ve městě postavil, takže zkušenosti s ním máme,“ dodává Jan Bureš.

Nový dům, který má stát do konce roku 2023, nabídne dvaapadesát bytů o velikosti 2+KK a 3+KK.

Dětské hřiště se posune o pár metrů jinam a radnice navíc plánuje kousek od nového domu vybudovat sportovní hřiště na malý fotbálek, basketbal, tenis a další sporty.