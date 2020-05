Na sobotu je naplánováno další, už třetí setkání nazvané Soboty pro sousedství.

Do mezinárodní iniciativy se kvůli pandemii zapojilo už 1 500 příznivců na facebookových stránkách, a to z Česka, Německa, Rakouska a Polska. Jejich cílem je nejen setkání rodin a přátel, již žijí na opačných stranách hranice a v současnosti se kvůli koronaviru nemohou scházet, ale také vzkaz politikům a vládám, aby se hranice co nejrychleji otevřely. Akce se uskuteční v sobotu od 14 hodin na 18 kontaktních místech republiky, na nichž se mohou legálně setkat lidé z obou stran hranice.