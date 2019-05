I letos je klání, do kterého se může zapojit široká veřejnost, rozděleno na dvě části: na realizovanou stavbu a na připravovaný projekt. „Do první části bylo přihlášeno dvacet objektů, do druhé pak pět plánovaných projektů,“ informovala Anna Vlášková z Regionálního stavebního sdružení, které je hlavním pořadatelem.

Anketa je tradičně jednou z částí For Archu, Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje, které se konají 6. až 7. června. A právě až do 7. června mohou lidé hlasovat o Stavbu Karlovarska, a to jen prostřednictvím stránek www.stavbykarlovarska.cz. Každý může kliknout jen jednou.

A které objekty letos usilují o prvenství v regionu? „Je to například rezidence Kosmonautů v Karlových Varech, oprava střechy karlovarského divadla, restaurace Promenáda, stanice horní nádraží, lávka přes horní nádraží, oprava Goethovy vyhlídky, požární zbrojnice ve Skalné či výstavba pietního místa bývalého zajateckého tábora v Jindřichovicích,“ upřesnila Vlášková. V připravovaných projektech pak dominují lávky.