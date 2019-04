Karlovy Vary – Karlovarská věž a její další ročník se neúprosně blíží. Jde o soutěž ve výstupu na cvičnou věž, která zároveň zahájí novou soutěžní sezonu.

„Představí se vám závodníci z řad profesionálních i dobrovolných hasičů z celé republiky, a to v úterý 7. května od 10 hodin na stanici v Karlových Varech,“ láká na akci mluvčí hasičů Marin Kasal. Závod má dvě kategorie: I. do 39 let, II. od 40 let a starší. Každý závodník má 2 pokusy a 16 závodníků s nejlepším časem postupuje do vyřazovacího závodu. Soutěžící s jednohákovým žebříkem v ruce, který musí vážit nejméně 8,5 kilogramu, startuje ze vzdálenosti 32,25 metru od cvičné věže. „Výstup do 4. podlaží cvičné věže je velmi náročná disciplína, spojující v sobě výbušnou sílu rukou s koordinací nohou,“ popisuje Kasal. Tato disciplína požárního sportu bývá divácky nejatraktivnější.