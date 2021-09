Co může za to, že se lidé nemohli dostat v sobotu domů kvůli triatlonu, ačkoliv uzavírky ulic ještě nezačaly? Neukáznění řidiči, kteří svými špatně zaparkovanými vozidly způsobili komplikace.

Deník už v neděli uvedl, že nastal určitý rozpor v informacích o uzavírkách. Žena, která bydlí v ulici Krále Jiřího, například nebyla pět minut před uzavřením ulice vpuštěna do prostoru. Jak ale potvrdil v pondělí mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál, časy, které zveřejnila radnice, byly správné. "Naše rozhodnutí o uzavírkách komunikací bylo vydáno zcela v souladu se žádostí organizátorů o uvedená opatření. Vydané opatření jsme samozřejmě zaslali pořadatelům, a také jsme jej posléze zveřejnili na úřední desce, našem webu a také jsme jej zprostředkovali médiím, a nikdo proti jeho znění nevznesl žádnou připomínku. Určitě tedy nelze říci, že by se nějakého pochybení dopustil magistrát, ten rozhodl na základě oficiálně podané žádosti tak, jak měl," vysvětlil mluvčí Kopál.

Lidé se však, ačkoli termíny respektovali nemohli dostat domů. "Bylo to kvůli špatně zaparkovaným autům, která blokovala ulice, kde se závod konal. Strážníci tam museli v jeden okamžik řešit až pět aut určených k odtahu. Odtahové vozidlo bylo v daný den k dispozici ale jen jedno. Celkem rušno bylo právě před sobotním startem, kdy už závodníci vyjeli, v ulici Krále Jiřího, ale stále bylo jedno auto, které bylo potřeba odtáhnout. Kvůli tomu strážníci nikoho už do ulice nevpustili, ačkoliv k uzavírce podle harmonogramu ještě dojít nemělo," poznamenal mluvčí radnice.

Nabízí se tedy otázka, zda by na to organizátoři včetně strážníků neměli mít více času na přípravu tratě. "To bohužel nepřichází příliš v úvahu. Už takto jsou lidé, kteří bydlí v místě závodu, v době jeho konání omezení. Takto by se ještě více prodloužil čas, kdy nesmí autem odjet ani přijet," dodal.

Přesně v tomto duchu mluvila žena, která v sobotu domů nedojela a auto musela zaparkovat v Jaltské ulici. "O uzavírkách víme. Musíme se tomu přizpůsobit v rámci výjezdů na chalupy, výlety či obyčejné nákupy. Vyjet musíte zkrátka včas a hlavně se musíte včas do určité doby vrátit. Hlídáte si oficiální termíny a snažíte se být ohleduplní, i když vám to život komplikuje. Nezbývá nic jiného, než to respektovat," konstatovala Karlovaračka.