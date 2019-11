V Karlových Varech pokračuje diagnostika nejzatíženějšího mostu ve městě.

Specialisté vrtají sondy do Chebského mostu. | Foto: Deník / Roman Kořinek

Chebský most na tři dny obsadili specialisté, kteří na různých místech vrtají sondy do mostní konstrukce. Cílem je zjistit, jaké zatížení most unese, a to jak na obou lávkách pro pěší, tak i na vozovce.