Podle něj mnohé z nás možná uklidňuje právě pohled na mapu České republiky, kde je Karlovarský kraj vyznačen stále nejsvětlejší barvou. Pokud se ale nezachováme racionálně, čeká nás stejný nebo horší stav jako na počátku tohoto roku.

"V sokolovské nemocnici je k úternímu odpoledni 12 pacientů nakažených koronavirem. Mezi nimi i dvanáctileté dítě mimo ohrožení života. Čtyři z pacientů jsou na jednotce intenzivní péče a dvěma musí pomáhat s dýcháním plicní ventilace. Kapacity jsou ještě volné. Se zdravotnickým personálem, respektive jeho počtem, zatím problém není. Pokud se bude zhoršovat situace a budou se muset otvírat či rozšiřovat covidová oddělení, budeme situaci řešit. Zatím taková situace nenastala a například operativa probíhá podle plánu," řekl mluvčí sokolovské nemocnice Vladislav Podracký.

Karlovarská i chebská nemocnice zaznamenala mírný nárůst pacientů a hlavně stále se snižující věk hospitalizovaným s koronavirem.

"V karlovarské nemocnici leželo v úterý odpoledne 18 covid pozitivních pacientů, z toho dva v intenzivní péči. V chebské nemocnici to bylo 13 pacientů a tři z nich na intenzivní péči. Z celkového počtu 31 pozitivních pacientů je pouze devět očkovaných," řekla mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Markéta Singerová.

Nejmladší pacient mimo dvanáctiletého dítěte leží v Chebu a je to ročník 1983. Nejstaršímu je pak 91 let a je ve stejné nemocnici. V těžkém stavu je v obou nemocnicích pět pacientů, ve středně těžkém jich je 18. Čtyři pacienti jsou napojeni na přístroje s vysokým průtokem kyslíku, jeden na ventilaci.

"Valná většina pacientů vyžaduje připojení na kyslík. Věková hranice hospitalizovaných se snižuje. Nárůst pacientů pozorujeme. Například Cheb evidoval za 24 hodin čtyři příjmy. Přístrojové vybavení i lidské zdroje zatím máme. Do chebské nemocnice i očkovacího centra však již na výpomoc zájemce oslovujeme," dodala Singerová.

"Podle predikce (odhadů - pozn. redakce) budoucího vývoje, pokud se nyní nezachováme racionálně, v Karlovarském kraji nás čeká na přelomu ledna a února zahlcení zdravotního systému, vyčerpání lékařů a zdravotnického personálu, nedostatek kapacit pro covidové pacienty včetně těch s těžkým průběhem nemoci. Tento scénář počítá s dosavadním klesajícím tempem očkování a zjištěným nezájmem části zejména mladší části populace do 30 let. Bohužel tak realisticky spějeme do stejného, nebo horšího stavu jako na počátku tohoto roku," říká hejtman Kulhánek. Dodává, že však stále jsou dva až 2,5 měsíce na to, aby se této situaci předešlo. Odborná veřejnost se podle něho možná neshoduje na řadě věcí, na čem však panuje obecná shoda, je efektivita očkování a jeho prostřednictvím získaná kolektivní imunita společnosti. Je aktuálně obrovskou šancí, jak zůstat v bezpečné zóně. "Všichni, kteří dosud nejsou očkovaní a očkovat se mohou, ať neprodleně navštíví svého praktického lékaře nebo jedno z očkovacích center a absolvují vakcinaci.

Všichni, kteří dostali upozornění s nárokem na posilovací dávku očkování, ať neprodleně navštíví svého praktického lékaře nebo jedno z očkovacích center a absolvují vakcinaci posilovací dávkou.

V případě, že bychom dosáhli kolektivní imunity v následujících týdnech, můžeme předejít velmi chmurnému aktuálnímu výhledu na zimní měsíce. Právě teď platí více než kdy dříve, že včasná vakcinace je nejúčinnější, bezpečnou a dostupnou cestou z covidové krize a lze tak předejít mnoha tragickým osudům a ztrátě svých bližních. Vakcinace mladší populace nechrání jen člověka samotného, ale zároveň dramaticky snižuje riziko přenosu ve svém okolí, včetně rodičů a prarodičů, kteří mohou mít vyšší pravděpodobnost komplikovaného, nebo dokonce fatálního, průběhu nemoci.

Bez nadsázky se dá říci, že každá další očkovaná skupina obyvatel pomáhá zachránit lidské životy, pomáhá ulevit v následujících měsících zdravotníkům a všem složkám integrovaného záchranného systému," vysvětlil hejtman..

"Intenzivně vás proto prosím, žádám, apeluji, abyste byli zodpovědní vůči sobě, vůči svému okolí a nechali se očkovat, jak nejdříve je to možné. Je to nyní náš společný úkol a snaha, jak ochránit náš kraj před drtivými následky z počátku roku. Vždyť za dobu pandemie koronaviru až dosud onemocnělo v našem kraji 47 955 lidí, celkem 1505 jich s covidem bohužel zemřelo. Jedině díky včasnému očkování nás mohou čekat vánoční svátky a zimní měsíce bez rizika, že se nebudeme moci potkávat, co hůře, že budeme mít v mnoha případech své blízké v nemocniční péči a budeme se bát o jejich život," dodal Kulhánek.