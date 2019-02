Březová – Autobusová linka číslo sedm spojující Karlovy Vary s Březovou bude zachována. Starosta obce sousedící s Karlovými Vary o ni ale musel dost zabojovat.

„Krajský úřad nám chtěl zrušit příspěvek na tuto linku, ale nakonec jsme se dohodli a spoj pro naše obyvatele zůstane zachován,“ uvedl Martin Gruber, starosta Březové.

Ten stál v čele radnice už v minulém volebním období a je rád, že může v rozdělané práci pokračovat. Bezesporu největší akcí, kterou v příštím roce obec čeká, je rekonstrukce veřejného osvětlení a výměna stávajících lamp za nové a moderní.

„Dostali jsme dotaci na lampy, jejichž specifikace je v dotačních podmínkách přesně popsána. Jedná se o moderní a regulovatelné lampy,“ sdělil dále starosta s tím, že radnice ze svého zaplatí pokládku nových kabelů a následnou opravu chodníků po výkopových pracích.

Březovští s akcí počítají, i když ještě nemají schválený rozpočet na příští rok. Ten chtějí odsouhlasit začátkem nového roku.

„Spadneme sice do takzvaného rozpočtového provizoria, ale těch pár dní nemá na chod obce žádný vliv. Nijak nás to neomezí ani život v obci nezkomplikuje,“ pokračoval dále Gruber, který chce za další obecní peníze vybudovat posilovnu. Ta by měla být v budově bývalého kina, kde již v minulých letech vznikla tělocvična.

„Posilovna nebude komerční, ale jen pro naše občany. Ještě nemáme úplně vyřešen systém vstupů, ale to dořešíme, až to bude aktuální. Předpokládáme ale, že se bude jednat o nějaký čipový systém, kde si občan zakoupí čip na radnici, a poté bude mít umožněn volný vstup do posilovny,“ dodal Martin Gruber, který je velmi rád, že se mu v minulém volebním období podařilo zateplit budovu obecního úřadu, udělat přístavbu k požární zbrojnici a také vybudovat veřejné dětské hřiště a zvelebit to v mateřské školce.

Na závěr pak starosta prozradil, že se i v roce 2019 zúčastní tradičního setkání obcí s názvem Březová. To se v příštím roce bude konat u Kutné Hory.

„Letos byla tato akce až u Opavy, což bylo dost daleko. I proto nás reprezentovali pouze hasiči a bylo to snad poprvé co na setkání neodjeli naši fotbalisté. To se ale v příštím roce změní a počítám s tím, že hráči Jiskry pojedou také,“ uzavřel starosta s tím, že vedle fotbalu a požárního sportu se v obci daří i stolním tenistům, jejichž činnosti samozřejmě obec také podporuje.