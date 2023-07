Včleňme Karlovarský kraj do většího územního celku a ušetříme, navrhuje poslanec Miloš Nový (TOP09).

Areál krajského úřadu. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Fackovacího, případně vysmívaného panáka si z Karlovarského kraje podle mnohých místních obyvatel i politiků udělali pražští vládní matadoři. A to od vzniku krajů v roce 2000. Místo podpory tento kraj prý nejen přehlížejí, nepomáhají mu a teď by jej někteří dokonce zrušili.

„Historicky nejhorší kraj ve všem,“ prohlásil o Karlovarském kraji kdysi, když byl premiérem, Andrej Babiš (ANO). Tato věta nejen vyvolala vlnu nevole, ale zároveň ostrý vzkaz vládnímu establishmentu, že i tento region se snaží i přes všechny nemalé problémy a vlažnou vládní podporu plně rozvíjet. Rozladění karlovarských obyvatel dovršilo nedávné prohlášení poslance Miloše Nového (TOP09), že by se Karlovarský kraj mohl úplně zrušit a včlenit do většího územního celku, jinými slovy do Plzeňského kraje. Což už zde historicky bylo. Karlovarský kraj, který patřil pod plzeňský region od roku 1960, se od něj odtrhl v roce 1. ledna 2000 dle ústavního zákona o vzniku krajů.

Návrh na sloučení Karlovarského a Plzeňského kraje poslanec Novotný i další podložili argumenty, že Karlovarský kraj je podle počtu obyvatel nejmenší kraj v Česku a má stejně obyvatel jako Ostrava, takže fakticky vůbec nedává smysl, aby existoval. Samotná správa kraje je podle mnohých politiků totiž zbytečně nákladná a stát by tak mohl ušetřit několik desítek milionů. A pokud by změnu provázelo přepracování rozpočtového určení daní, pak už jsou to miliardy. Navíc by se lidé po sloučení těchto krajů prý měli v karlovarském regionu lépe, protože by měli větší šanci prosadit v parlamentu své zájmy. Nyní má Karlovarský ve sněmovně šest poslanců, Janu Mračkovou Vidumetzovou (ANO), Věru Procházkovou (ANO), Renatu Oulehlovou (ANO), Karlu Maříkovou (SPD), Jana Bureše (ODS) a Jana Kuchaře (STAN).

Že by se Karlovarský kraj měl sloučit s Plzeňským, to shodně odmítají jak hejtman Petr Kulhánek (STAN), tak exhejtmanka a poslankyně Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Současný hejtman navíc musí oponovat poslanci vládní koalice, k níž patří. "Nemyslím, že je to úvaha správným směrem poté, co si Karlovarský kraj za téměř čtvrtstoletí vybudoval svou identitu, kdy prochází proměnou v souvislosti s útlumem těžby uhlí a má připraveny intenzivní rozvojové plány a aktivity. Spíše než sloučení s jiným regionem by bylo vhodné naplnit vyřčené závazky vlád minulých i té současné, které avizovaly intenzivní pomoc a podporu strukturálně postiženému kraji. Zatím podpora přichází z evropské úrovně, u národní je to stále spíše v rovině proklamací. V případě přičlenění k jinému kraji by šlo o ztrátu vybudované identity i ztrátu viditelnosti specifických potřeb a problémů regionu," uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Ostrý názor vyslovila ke zrušení Karlovarského kraje i exhejtmankyně Mračková Vildumetzová. "Od poslanců pětikoalice mi to přijde jako exemplární ukázka přezíravosti a arogance vůči lidem z našeho kraje. Místo toho, aby tvrdě pracovali na tom, aby život spoluobčanům v našem regionu usnadňovali, tak přichází s nápady, jak jim ho naopak ztížit a zkomplikovat," uvedla. A přidala i kritiku současné krajské vlády. "Současné vedení kraje nefunguje, pan hejtman za STAN za kraj vůbec nebojuje a svoji roli nezvládá, protože musí jít na ruku vládní pětikoalici, ale kvůli tomu přeci hned nebudeme rušit celý náš kraj. Já zásadně odmítám nějaký kočkopes slučování. Už teď lidem v Karlovarském kraji ruší ve městech ve velkém pošty, úřady práce, finanční úřady, soudní podatelnu a jejich dojezdové vzdálenosti se prodlužují. A tohle by pro ně byla katastrofa," zdůrazňuje poslankyně. A stejně tak nechápe, proč vláda nesměruje do Karlovarského kraje velkou investici společnosti Volkswagen a místo toho tvrdohlavě trvá na Plzeňském kraji, kterému ještě přidá státní dotaci více jak 10 miliard korun.

Snahu o drolení Karlovarského kraje místní politici poprvé zaznamenali v roce 2009, kdy se chtěly odtrhnout Mariánské Lázně. Tehdejší vedení města vážně uvažovalo a připravovalo žádost o připojení ke kraji Plzeňskému. Mariánskolázeňští radní byli toho názoru, že jsou šizeni při přidělování dotací. A totéž radili i čtrnácti okolním obcím, které spadají pod jejich správu. Šlo o území s pětadvaceti tisíci obyvateli.

Tehdejší karlovarský hejtman Josef Novotný (ČSSD) ale všechny varoval, že by na takové změně prodělali Mariánskolázeňští i kraj. Odtržení Mariánskolázeňska by kraji podle hejtmana Novotného zasadilo citelnou ránu. Argumentoval, že na dotacích dostal mariánskolázeňský mikroregion v posledních letech stovky milionů korun a v nejbližší době tam poputuje půl miliardy. „Já si nemyslím, že by Mariánské Lázně něco dalšího získaly připojením k Plzeňskému kraji, protože tam těch finančních prostředků je méně než u nás,“ uvedl tehdy hejtman Josef Novotný.

Mariánské Lázně nakonec v Karlovarském kraji zůstaly a společně s Karlovými Vary, Františkovými Lázněmi a dalšími osmi evropskými městy jsou zapsány na seznamu členy světového a kulturního dědictví UNESCO.