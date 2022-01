Obyčejné číslo osm, pod nímž se skrývá pro Karlovy Vary ten nejdůležitější dokument, jehož projednání mají dnes na programu karlovarští zastupitelé. Pod osmičkou se totiž skrývá schválení nového územního plánu města, a to po dlouhých 15 letech. Po všech připomínkách a projednávání má tato listina, která určí, jak se město bude v příštích letech stavebně rozvíjet, šanci na schválení. Ovšem bez kritiky a výhrad se to zřejmě neobejde.

Zatímco opoziční KOA a Piráti nemají podle zastupitele a hejtmana Petra Kulhánka (KOA) s navrženým územním plánem, který předkládá koalice ANO a Karlovaráci, žádné zásadní problémy, podle spolku Chraňme Vary jsou v něm bílá místa, a to především v lokalitě zahradnictví Vyhlídka. „Ta investorovi znovu umožní kritizovanou brutální zástavbu tohoto cenného lázeňského území,“ upozorňuje spolek, který s námitkami vůči plánu uspěl u krajského soudu.

Opozice v navrženém územním plánu podle Kulhánka žádné zásadní problémy nezjistila. „Měl by být schválen tak, jak je zpracován. Nebudeme tedy jeho schválení torpédovat,“ uvedl.

Ke kauze zahradnictví Na Vyhlídce dodal, že území je nově zahrnuto do regulačních limitů studie společnosti Casua, řešící regulační i prostorové možnosti městských lokalit včetně výškových a prostorových limitů. „A ty tam jsou. Proto máme za to, že z odborného pohledu by měl být nový územní plán platný,“ dodal. Také podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) se studie Casua stane součástí územního plánu. „Bude tedy právně závazná pro stavebníky i rozhodování stavebního úřadu,“ zdůraznila.

Stejného názoru jsou i Piráti. Podle karlovarského zastupitele Jindřicha Čermáka (Piráti) je nový územní plán dokument, který Karlovy Vary už léta nutně potřebují. „Na první pohled dává nový územní plán logiku a prostor celé řadě například dopravních variant obchvatu města nebo železničních spojení. Beru územní plán jako živý dokument, na kterém se bude dále pracovat. Stejně tak nám dává základní mantinely, na nichž dál můžeme stavět. Na celém procesu mě nejvíce mrzí, že vedení města si nenašlo čas na debatu se zastupitelskými kluby ohledně takto strategického dokumentu,“ uvedl Čermák.

Jenomže spolek Chraňme Vary upozorňuje na to, že v návrhu nového územního plánu je zarážející, že v dokumentu „Výkres prostorového uspořádání v území ochrany specifických hodnot“ je plocha zahradnictví „vybílena“, tedy bez jakéhokoliv označení. Ostatní plochy i stejného typu označeny jsou. „Celá tato skutečnost se jeví jako záměrné zmatečné schválení územního plánu města jako dokumentu, který právě přes jeho zmatečnost umožní zahájit aktivity již výše zmíněné brutální výstavby v rozporu s veřejným zájmem,“ uvedl spolek. Jeho členové proto hodlají proti navrženému územnímu plánu protestovat a požadovat, aby tento dokument schválen nebyl.