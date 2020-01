Až devět set tisíc korun může dostat nový správce koupaliště v Ostrově. Na jeho místo vypsalo vedení města výběrové řízení,v němž přímo oslovilo pět firem a dalším umožňuje přihlásit se bez oslovení.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

POTŘEBA JSOU KLADNÉ REFERENCE

„Účastník výběrového řízení musí mít oprávnění k živnostem vztahujícím sek provozu koupaliště, chlorových zařízení a samozřejmě i hostinské činnosti, neboť součástí koupaliště je bistro. Důležitým předpokladem pro úspěch ve výběrovém řízení jsou kladné reference na provoz některého z podobných zařízení,“ vysvětluje místostarosta města Marek Poledníček. Město se na podzim loňského roku pustilo do rozsáhlé rekonstrukce celého areálu, která ale nenaruší letní plaveckou sezonu. „Máme to rozděleno do několika etap, první dokončíme v květnu, aby mohlo být koupaliště v provozu. Další zahájíme zase na podzim, až plavecká sezona skončí,“ pokračuje místostarosta s tím, že mezi oslovenými subjekty je i současný nájemce, kterému skončila smlouva.