Také letos na jaře se hasiči v Karlovarském kraji zapojili do akce nazvané Stop sečení srnčat. V rámci výcviku pilotů dronů pomáhají vyhledávat mláďata srnek na loukách, kde je plánovaná seč. Pro obsluhu bezpilotních prostředků jsou u HZS Karlovarského kraje odborně proškoleni hasiči ze stanice Ostrov a Karlovy Vary.

close info Zdroj: se svolením HZS KVK zoom_in Také letos na jaře se hasiči v Karlovarském kraji zapojili do akce nazvané Stop sečení srnčat. V jarních měsících srny rodí mláďata, která následně ukrývají na loukách ve vysoké trávě, aby je ochránily před predátory. Zemědělské stroje pak mohou ukrytým srnčatům způsobit devastující zranění. Skupiny dobrovolníků tak prohledávají místa, kde má začít sekání travních porostů, nalezená zvířata pak přenášejí do bezpečí. Vyhledávání ukrytých srnčat je možné také s použitím termovize z dronů, které mohou takto propátrat velká území.

„Po dohodě s dobrovolníky se tak hasiči z HZS Karlovarského kraje opět připojili k této vyhledávací akci. Pro piloty dronů se jedná o velmi dobrý praktický výcvik ovládání dronu a zároveň i přípravy a taktiky při propátrávání prostorů,“ uvedl mluvčí hasičů Martin Kasal. „Od začátku června se zapojili sedmkrát do pátrání na různých místech. Je potřeba louky nachystané na sekání propátrat při rozednění. Z výšky dvaceti až třiceti metrů hledají z dronu místa, kde termovize ukazuje rozdílné teploty. Zároveň místo pěšky prohledávají také skupiny dobrovolníků,“ doplnil. Zapojení hasičů do vyhledávání srnčat a dalších mláďat ukrytých ve vysoké trávě bude pokračovat, dokud to podle dobrovolníků z iniciativy Stop sečení srnčat bude potřeba.

Více o této aktivitě a také možnostech, jak se v rámci dobrovolnictví rovněž zapojit do pomoci, je možné najít na https://stopsecenisrncat.cz/ nebo například v několika skupinách na facebooku.