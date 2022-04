Třicet sedm milionů korun bude stát oprava atletického areálu AC Start v karlovarských Tuhnicích. Radní minulý týden rozhodli už o zhotoviteli. Jak zdůraznila primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), město v tomto případě spoléhá na dotaci, zatím ale není rozhodnuto, zda ji získá. Pokud ano, mohla by ze 70 procent pokrýt celkové náklady. V areálu není ovšem ve špatném stavu jen sportoviště, ale také tribuny. Na ně dokonce nechalo město umístit cedule, že vstup na ně je jen na vlastní nebezpečí. Na jejich opravu zatím Karlovy Vary ale nemají peníze. "Peníze použijeme jen na sportoviště," potvrdil náměstek primátorky Josef Kopfstein (Karlovaráci). Konečné slovo nad výběrem zhotovitele bude mít ale podle něho Úřad pro hospodářskou soutěž.

"Stadion má v současné době šest drah. Oprava počítá i s navýšením drah na osm. Díky tomu se budou moci na AC Startu konat i mezinárodní závody," pokračoval náměstek Kopfstein. Za 37 milionů korun se vymění tartan na běžecké dráze a obnoví se také travnaté plochy.

Vedení města se už před časem rozhodlo, že demontuje přemostění na AC Startu, které v dobách komunismu sloužilo především jako slavobrána, například i pro pořádání Spartakiády. Je totiž také v havarijním stavu a navíc zbytečné. "V současnosti sháním někoho, kdo by nám tento most sundal," poznamenal náměstek.

Vedení magistrátu už delší dobu řeší celou koncepci sportovního zázemí v této lokalitě, která je z velké části zastavěna už čtyřmi objekty KV Areny. Zchátralý stadion AC Startu je spíše ostudou. Jedním z návrhů je třeba proto i to, že by AC Start v budoucnu spadal právě pod KV Arenu. Počítalo se i s tím, že by se stadion směrem k multifunkčnímu centru měl více otevřít.