Někde se je snaží nahradit pojízdný Kinematograf bratří Čadíků, jinde zase projekce pod otevřeným nebem dělají muzea nebo i děti.

V Chebu kdysi letní kino fungovalo na chebském hradě, to však skončilo v roce 1991. Tehdy milovníky kinematografie vystřídali archeologové. Pak se přesunulo do Divadelní rokle, kde však fungovalo krátce. „Město obnovu letního kina neplánuje. Každý rok však umožňuje promítání v Krajince Kinematograf bratří Čadíků,“ uvedla mluvčí chebského městského úřadu Simona Liptáková.

Netradiční podobu má letní kino v Dolním Žandově. Už šestým rokem se o něj starají deváťáci místní základní školy. Ti vždy připraví jedno promítání v červnu.

Oblíbené je i letní kino v Arnice v Mariánských Lázních. Jeden z filmů Mobilního filmového klubu mohou diváci zhlédnout už v pátek 28. června. Letní kino se zájemcům aspoň občas snaží dopřát františkolázeňští knihovníci s muzejníky. Na zahradě knihovny pravidelně promítají zajímavé snímky. Třeba 21. června od 21.30 to bude film Největší showman“. Vstupné na promítání je 50 korun a pro návštěvníky je přichystáno pivo z Kynšperského pivovaru zdarma.

Letní kino v Karlových Varech naproti Parkhotelu Richmond letos promítat nebude. Ani během filmového festivalu. „Na to, abychom ho jenom uvedli do provozu, bychom potřebovali 600 až 800 tisíc korun. Kompletní oprava by vyšla na miliony. Není možné na čtyři akce do roka na obnovu kina vložit tolik peněz,“ uvedl náměstek karlovarské primátorky Petr Bursík. „Co bude dál, to řešíme. Definitivní rozhodnutí ještě nepadlo. Akce, které se zde konaly, přesuneme na Rolavu,“ doplnila primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Promítání filmu na Rolavě bude už tuto neděli 23. června. Od 21.15 budou moci diváci zhlédnout film Psí domov. Další projekce je naplánována až po prázdninách. Lidé se mohou těšit 7. září na film Ženy v běhu.

Letní promítání připravují hned tři obce na Karlovarsku. Konkrétně Nové Hamry, Dalovice a Otovice. Promítací dny a časy ještě nejsou pevně dané. Podle zástupců všech tří obcí bude dočasné letní kino instalováno na fotbalovém hřišti. Promítat pod širým nebem budou také v areálu městského sportoviště v Kynšperku nad Ohří, a to od 28. června do 1. července. Začne se vždy ve 21.45. V pátek 28. června se bude promítat pohádka Čertí brko. O den později Hastrman. V neděli 30. června bude v promítačce film Chata na prodej a první prázdninový den zakončí provoz letního kina film Po čem muži touží.