Plné restaurace i hospody se svými tradičními štamgasty. Tak to vypadalo v restauračních zařízeních v Karlových Varech v pondělí, kdy začala platit nová proticovidová opatření. Od 1. listopadu totiž smějí do restaurací jen ti hosté, kteří se prokáží očkováním či negativním testem a je povinností obsluhy to od klientů požadovat. Tři karlovarská zařízení, která redakce Deníku navštívila kolem pondělního poledne, zatím nemusela ani jednoho hosta kvůli nedodržení nařízení vykázat.

"Všichni hosté, kteří zatím přišli, na to byli připraveni a věděli o tom. Buď se prokazovali mobilní aplikací nebo si přinesli vytištěné potvrzení. Počítám s tím, že kdo se takto neprokáže, toho dovnitř zkrátka nevpustíme. Zatím nevím, zda lidé budou chodit jako běžně, protože pondělí je vždycky v naší branži slabší," reagovala zaměstnankyně oblíbené kavárny s cukrárnou u náměstí Milady Horákové Jessica Orálková, která právě začala obsluhovat zákazníky z Německa. I oni byli na opatření připraveni a prokázali se QR kódem v mobilu. "Já jsem po očkování, aplikaci mám staženou v mobilu. Určitě jsou taková opatření potřeba, protože vím, co covid dokáže. Dělám ve školství a na koronavirus mi zemřel kolega. Šel do nemocnice na očkování se svou maminkou a nakazil se. Dostal trombózu a jeho stav byl tak špatný, že do rána zemřel," svěřila se zákaznice kavárny Rena Bumbálková.

Ve Ventura Pub zvaném Evropák bylo během doby obědů opravdu plno. "Všichni o tom vědí, žádné problémy jsme zatím naštěstí nemuseli řešit. Trochu jsme se báli, co to udělá s návštěvností, ale zatím jsme spokojeni. Máme plno jako každý jiný den. Přiznávám ale, že je pro mě poněkud nezvyk od lidí potvrzení vyžadovat, ale chápu, že to je potřeba," poznamenal obsluhující Martin Křížek, který dodal, že zatím se nesetkali s hostem, který by si přímo v restauraci rozbalil samotestovací sadu.

Na oběd sem první den nových opatření přišla i těhotná Michaela Pangrálová s dvouletým synem Ríšou a partnerem Ondřejem Tichým. "Očkováni nejsme, zatím jsem na to neměl čas, a tak se prokazujeme testy. Chodíme na ně průběžně. Jsem toho názoru, že by se mělo testovat častěji a testy by měly být bezplatné," konstatoval Ondřej Tichý.

To Zdenka Šlárová, která do Evropáku přišla i s dvěma syny, se přiznala, že si neuvědomila, kolikátého vlastně je. "Samozřejmě, že jsem o nových opatřeních věděla, ale netušila, že už je 1. listopadu a že už jsou platná. Trochu mě to nepříjemně překvapilo. Kluků se vzhledem k tomu, kolik jim je, povinnosti netýkají a já jsem očkovaná, takže jsme to i tak splnili," uvedla zákaznice.

Petr Rymon z pivnice Černá Plzeň také zatím nemusel nikoho vykázat. "Ale lidi jsou hodně naštvaní. Uvidíme, jaké to bude odpoledne, až přijdou mladší štamgasti. Teď tu máme naše stálé zákazníky a ti jsou převážně očkováni," reagoval hospodský.

A co na opatření říkají štamgasti, kteří do Černé Plzně chodí více než 40 let? "Já jsem očkovaný. Už jen ale proto, abych mohl jít na pivo s kamarády, bych se očkovat nechal. To je myslím silná motivace," dodal se smíchem humorem Josef Papánek.