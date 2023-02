Právě před rokem totiž redakce Deníku informovala o tom, že se tento problém aktivně na radnici řeší. Měřící stanice chybí v krajském městě už od roku 2015, kdy se Karlovy Vary nedokázaly dohodnout s Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHÚ) na jejím provozu. A od té doby vedení města slibuje, že zařízení pořídí. Jak nyní uvedl náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO), do letošního podzimu by měla být situace vyřešena.

Neoficiálním důvodem, proč to tak trvá, je nedostatek zaměstnanců na odboru životního prostředí. Nyní byl tým pracovníků ale posílen. "Máme výstupy z komise životního prostředí, které hodnoty by se měly mapovat. Komise došla také k závěru, že by se mělo měřit ve třech lokalitách," poznamenal náměstek Martin Dušek (ANO).

Důkazem, že instalace měřícího zařízení by neměla jít tentokrát opět k ledu, je fakt, že město má na to ve svém rozpočtu vyčleněny peníze. "Jde o půl milionu korun. V současné době jednáme s oslovenými firmami, aby nám poskytly cenové nabídky," doplnil Dušek.

Nájemné na karlovarských hřbitovech razantně zdražilo. Po kritice se může snížit

Do roku 2015 zařízení provozoval ČHÚ. K neshodě došlo poté, co se město a tato instituce nedokázala dohodnout na finančních podmínkách, protože provoz, který by řešil ČHMÚ, by stál město podle údajů z roku 2019 čtyři sta tisíc korun. Následně došlo k rozhodnutí, že město si bude stanici provozovat samo, přičemž už přes rok řeší, od koho si zařízení koupí. Přitom kontaktovalo firmy už na podzim roku 2021. "Už jsme oslovili čtyři firmy, od nichž jsme dostali i ceníky. Některá zařízení jsou dokonce schopna měřit hned několik veličin najednou. Až bude materiál hotový, bude předložen radě města," informoval v září roku 2021 radní Dušek s tím, že město by si takové zařízení provozovalo samo. A vedoucí odboru životního prostředí Stanislav Průša k tomu tehdy dodal, že už k tomu vypracoval i stanovisko. "Jde sice o levnější systém, ale pozitivní je, že dokáže měřit kvalitu ovzduší, přičemž náklady se pohybují v řádech desítek až stovek tisíc korun oproti pořízení profesionální měřící stanice, což představuje investici v milionech plus servisní náklady na provoz," konstatoval tehdy Průša.

Podle aktuálních informací jsou sice lokality, kde se bude měřit, vytipované, nejsou ale definitivní. "Jedna stanice by měla být ve Dvořákových sadech, druhá u Morového sloupu pod Zámeckým Vrchem, třetí pak v obchodně správní části města. Nabízí se například sídliště na Růžovém Vrchu," uzavřel náměstek Dušek.