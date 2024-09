„Projekt odboru zdravotnictví reaguje na nízké povědomí dětí o správné péči o vlastní chrup a zároveň se je snaží také zbavit strachu z návštěvy u zubních lékařů. Proto přímo do tříd přicházejí zubaři a dentální hygienistky a zábavnou formou pomocí cvičení a her učí děti správné technice čištění zubů a zásadám dentální hygieny. Projekt byl spuštěn s novým školním rokem a jednotlivé týmy již mají za sebou první ze čtyř návštěv na základních školách v Chodově, Útvině, Toužimi a Dalovicích. Projekt považuji za velmi dobře připravený a přínosný. Myslím, že mnohé děti teprve právě v rámci projektu zjišťují, jak mají vlastně správně pečovat o své zuby, což považuji za naprosto zásadní a důležité z hlediska prevence,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Žáci prvních a druhých tříd se během jednotlivých hodin projektu učí, jak pečovat o svůj chrup a ústní dutinu, správně rozlišovat potraviny podle dopadu na tvorbu zubního kazu, správnou techniku čištění zubů, a to za použití dentálních pomůcek. Zjišťují také, jak a proč se tvoří zubní kaz a pomocí ukázek modelů a nástrojů se připravují na návštěvu u zubaře nebo dentální hygienistky.

"Do projektu „Staráme se o zoubky“ je pro školní rok 2024/2025 zapojeno 24 škol napříč krajem. V rámci prvních z celkem čtyř hodin se žáci v Chodově, Útvině, Toužimi a Dalovicích seznámili s funkcí zubů, jejich významu a nechyběly informace ani o bakteriích, jež se v ústech nacházejí nebo také s vlivem výživy na kvality chrupu. Veškeré aktivity jsou realizovány formou her a pohádek. Nechybělo ani procvičování čištění zubů za odborného dohledu. Žáci, kteří se hodiny účastnili, získali tematicky zaměřené edukativní materiály a kalendář, v němž si mohou po pečlivém vyčištění zubů vybarvit jeden ze zoubků. Všechny tyto materiály byly vytvořeny odborem zdravotnictví krajského úřadu. V rámci dalších projektových hodin čeká na prvňáky a druháky opakování z předchozí hodiny a bude je čekat například divadlo na téma správné techniky čištění zubů a dozvědí se také informace o výběru zubních kartáčků, floridaci, nebo základní stavbě zubu. To vše opět zábavnou a hravou formou," uvedla mluvčí krajského úřadu Jitka Čmoková.

Do konce měsíce září navštíví týmy ještě Střední školu, základní školu a mateřskou školu v Kralicích, Základní školu v Nejdku, Základní školu Rokycanova v Sokolově, 4. základní školu v Chebu a Základní školu v Královském Poříčí. V následujících měsících přijedou i do dalších škol zapojených do projektu.